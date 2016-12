Não precisa ser um expert para notar que Foz do Iguaçu está cheia de turistas. Basta dar uma volta na cidade, que o morador já percebe a superlotação dos locais.

O Shopping Cataratas JL por exemplo, estava com um fluxo considerável de pessoas nesta quarta-feira, 28, no horário de almoço. A aduana argentina, também teve um movimento fora do comum nesta manhã (lembrando que a superlotação no local, nesta época do ano, acontece sempre após às 17h).



Ontem, 27, uma fila quilométrica se formou na Avenida das Cataratas (BR-469), com turistas levando cerca de duas horas para conseguir chegar até o Parque Nacional. Quase 11 mil visitaram o atrativo nesta terça.



Para o Ano Novo, hotéis e locadoras de automóveis estão com quase 100% de locação e ocupação. A Igu Foz, por exemplo, está com todos os automóveis locados para o feriado. Já os hotéis Bogari, Bella Italia e Águas do Iguaçu, têm 95, 93 e 95% de taxa de ocupação, respectivamente.