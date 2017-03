A Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus de Foz do Iguaçu, realiza na próxima sexta-feira, 24, o “Debate com a comunidade”, com os candidatos à prefeitura de Foz do Iguaçu na eleição do próximo dia 2 de abril. O evento começa às 19 horas, no auditório Alcibíades Luiz Orlando, no campus da Unioeste. A entrada é gratuita.

O evento foi autorizado pela Justiça Eleitoral, em acordo com a Lei nº 9.504/1997. Os seis candidatos confirmaram participação. São eles: Chico Brasileiro (PSD), Irineu Ribeiro (PV), Marcelino (PT), Osli Machado (PPS), Phelipe Mansur (REDE) e Tenente Coronel Jahnke (PTN).

Regras

O debate será composto por seis blocos. Do segundo ao quinto blocos, haverá 25 minutos para cada bloco, nos quais os candidatos respondem questões do público sobre temas já previamente determinados: turismo, educação e cultura, saúde, segurança e mobilidade urbana. O primeiro bloco será de apresentação do debate e o sexto, de considerações finais dos candidatos.

Diferentemente do modelo tradicional de debates, neste, não será permitido que um candidato faça perguntas a outro candidato. Todos vão responder questionamentos formulados pelo público presente, por ordem de sorteio. Para participar, o interessado deve se inscrever previamente no local do evento.

Segundo o diretor do campus de Foz do Iguaçu da Unioeste, Fernando José Martins, a proposta busca proporcionar a qualificação do debate, proporcionando que a população participe diretamente do evento.

“Esse debate é um espaço democrático oferecido pela universidade, para permitir que a comunidade participe diretamente do processo. Será uma oportunidade de ouvir mais propostas para o desenvolvimento de Foz do Iguaçu e menos ataques entre os candidatos”, analisa o diretor.

SERVIÇO

Debate com a comunidade – candidatos à prefeitura de Foz do Iguaçu

Dia 24/03, às 19 horas.

Local: Auditório Alcibíades Luiz Orlando, Unioeste Foz do Iguaçu (Av. Tarquínio Joslin dos Santos, nº 1.300, Jardim Universitário).

Informações: (45) 3576-8186