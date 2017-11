Cerca de 50 voluntários participaram da limpeza do Rio do Iguaçu, no Parque Nacional do Iguaçu, nesta terça-feira, 21 de novembro, em comemoração ao Dia do Rio, celebrado em 24 de novembro. Os voluntários recolheram 400 quilos de lixo em um raio de 30 km. Os principais materiais encontrados – vindos de diferentes cidades – foram embalagens plásticas, garrafas de vidro, utensílios domésticos, entre outros itens.

A iniciativa foi uma realização do Parque Nacional do Iguaçu, com a coordenação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e, contou com o apoio das concessionárias do Parque, 9º Grupamento de Bombeiros de Foz do Iguaçu e Parque das Aves. A ação do Parque reforça a importância das áreas protegidas para a conservação dos recursos hídricos.