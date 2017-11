O “V Workshop Sindiavipar: Avicultura do Brasil para o Mundo”, promovido pelo Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Estado do Paraná (Sindiavipar), será realizado entre 09 e 10 de novembro, no Hotel Mabu Thermas Resort, em Foz do Iguaçu. Nestes dois dias de programação, o estado líder em produção e exportação de carne de frango será palco de debates sobre mercado, sanidade e bem-estar animal, além de gestão e custos de produção. O objetivo é reunir especialistas, pesquisadores e empresas do setor para propor soluções inovadoras, mantendo a excelência do segmento.

Ao todo serão dez palestrantes. Entre eles estão o representante Regional da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) para as Américas, Luis Barcos, com sua palestra “OIE- Sanidade Avícola”, o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Francisco Turra, que abordará “Perspectivas da Avicultura de Corte” e o diretor-presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), Inácio Kroetz, com a palestra “Defesa Sanitária: Como superar nossos desafios”. Além dos debates, o Workshop também receberá, na noite do dia 9, o tradicional Jantar do Galo, que reunirá os principais representantes da cadeia produtiva avícola do país para uma confraternização.

Serviço:

V Workshop Sindiavipar: Avicultura do Brasil para o Mundo

Data: 09 e 10 de novembro de 2017

Local: Hotel Mabu Thermas Grand Resort, em Foz do Iguaçu

Inscrição: www.sindiavipar.com.br

Mais informações: workshop@sindiavipar.com.br