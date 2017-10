Questionado por um dos adolescentes que acompanhava a sua palestra, na tarde de segunda-feira, 23, sobre o que o motivava a continuar fazendo os vídeos do canal Poligonautas, o youtuber Schwarza, disse acreditar que a ciência transforma. A resposta tirou aplausos da plateia, no Cineteatro dos Barrageiros, do Parque Tecnológico Itaipu (PTI).

A palestra de Schwarza integra as atividades da 8ª Semana Casimiro Montenegro Filho, organizada pelo Polo Astronômico do PTI. O convidado ilustre do evento, que tem mais de 75 milhões de visualizações no Youtube, não foi escolhido ao acaso: a proposta da Semana Casimiro Montenegro Filho é aproximar os jovens da ciência e da astronomia, e incentivar o espírito empreendedor para pesquisa e desenvolvimento.

Na segunda-feira, também foram premiados os alunos vencedores dos concursos de desenhos e de histórias em quadrinhos, do qual participaram estudantes das escolas da rede estadual pública ligadas ao Núcleo Regional de Educação de Foz do Iguaçu.

O coordenador do Polo Astronômico, Janer Vilaça, comenta que, ainda que o evento já esteja na oitava edição, é sempre uma satisfação ver a expressão artística dos alunos. Ele destaca que um dos grandes objetivos do Polo, com a realização da Semana, é a construção de uma cultura científica. “Uma forma que temos de saber o quanto vocês (estudantes) sabem sobre isso, é extraindo isso a partir de desenhos, histórias em quadrinhos… Para nós é um desafio muito grande levar isso a vocês”, afirma.

Eloisa Ramos Ribeiro, do Colégio Estadual Professor Flávio Warken, da Vila C, em Foz do Iguaçu, ficou em segundo lugar na modalidade Desenho – Ensino Fundamental II (6º a 9º ano). A vencedora da categoria foi Milka Gabriela Rodrigues, do mesmo colégio. Elas foram orientadas pelas professoras Célia Ferreira Honório, Lúcia Celina Silverio e Eliete Ribeiro.

Milka conta que nunca gostou de desenhar, mas foi incentivada a participar do concurso pela professora, que disse que ela tinha talento. Para a estudante, conhecer a história do “Marechal-Do-Ar” – como era conhecido Casimiro Montenegro Filho – foi divertido. E ganhar o concurso, foi “surpreendente”. Modesta, Milka disse que a premiação a incentiva a continuar desenhando, e a “se esforçar mais”.

Na categoria História em Quadrinhos (Ensino Médio), o primeiro lugar ficou com Caroline Vitória Valerio dos Santos e o segundo lugar com Marcus Vinicius dos Santos, ambos do Colégio Estadual Costa e Silva, do Jardim América, Foz do Iguaçu. Os estudantes são alunos da professora Leandra Mara dos Santos.

Caroline disse que foi a primeira “aventura” com história em quadrinhos. Ela achou emocionante a história de Casimiro Montenegro Filho – por quem foi apresentada pela professora – e, por isso, motivou-se a participar do concurso. Mas não esperava ser a vencedora. “Não acreditei na hora”. Como prêmio do concurso, ganhou um telescópio. Como já tem interesse pela astronomia, acredita que o objeto vai impulsionar os estudos.

Benefícios da exploração espacial

Em sua palestra no PTI, Schwarza contou que o Poligonautas existe 2011, mas, inicialmente, a proposta era de um canal sobre jogos. Três anos depois, ele mudou a temática e começou a fazer vídeos sobre ciência e astronomia, com uma linguagem de fácil entendimento e com uma dose de entretenimento para o público.

O youtuber disse que um dos principais questionamentos que recebe desde então é “por que gastam tanto dinheiro mandando sondas para o espaço, enquanto ainda existem tantas pessoas passando fome no mundo”. Os exemplos que Schwarza traz em sua palestra mostram que, no dia a dia, estão presentes inúmeros benefícios obtidos a partir dessas explorações espaciais. Desde legados à medicina, como a ressonância magnética e análise dos cromossomos, a óculos mais resistentes, melhorias agrícolas, até incremento nas papinhas de bebês.

“As pessoas têm uma mania de tentar achar resoluções diretas e rápidas para tudo. Às vezes precisamos de uma meta e um desafio que estimule um trabalho inovador e a criatividade”, acredita Schwarza. “Ao mandar alguém para Marte, você não mata a fome de ninguém. Mas vai trazer muitos benefícios para a humanidade”, complementa.

Semana Casimiro Montenegro Filho

O evento é uma iniciativa do PTI, em parceria com o Núcleo Regional de Educação de Foz do Iguaçu (NRE) e a Secretaria Municipal de Educação de Foz do Iguaçu (SMED). A Semana segue até sexta-feira, 27, com exposições sobre a vida de Casimiro Montenegro Filho e sobre astronomia; e com a mostra dos trabalhos dos alunos que participaram dos concursos de desenho e de histórias em quadrinhos.

Casimiro Montenegro Filho foi um aeronauta e professor cuja visão ampla e empreendedora impulsionou o incentivo à educação voltada para as ciências no Brasil. Conhecido como o Marechal-do-Ar e Patrono da Engenharia da Aeronáutica, outros grandes feitos do professor incluem sua participação na fundação do Centro Técnico Aeroespacial (CTA), hoje conhecido como o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).