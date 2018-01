A editoria de turismo da Folha de São de Paulo, publicou uma matéria nesta quinta, 11, bem bacana sobre as curiosidades dos dois lados das Cataratas do Iguaçu. Há quem diga que prefere a visitação do lado brasileiro, outros preferem o lado argentino. E você, conhece os dois lados? Sabe qual a diferença e curiosidade entre eles? Listamos aqui, as principais delas, acompanhe:

1 – Números

Em 2017, ambos os lados bateram recordes de visitação. O brasileiro, recebeu 1,8 milhão de turistas. Já o argentino, 1,42 milhão de turistas. Um deles foi o ator americano Neil Patrick Harris, o Barney de How I Met Your Mother, que esteve no local no fim do no. Apesar do bom número do outro lado da fronteira, apenas 20% dos brasileiros que visitam as nossas quedas, aproveitam a oportunidade para conhecer o atrativo pelo lado argentino.

2 – Percurso

O trecho brasileiro tem um número menor de trilhas, se comparado com o outro lado. A mais popular é a da Garganta do Diabo, com 1,2 km. Em Puerto Iguazú, há a superior de 1.2 km e a inferior de 1,6 km, que são suspensas.

3 – Vista

De acordo com a Folha, o lado brasileiro oferece a melhor vista panorâmica dos 2,7 km de extensão das quedas. Entretanto, o lado argentino também a sua beleza. O mirante principal fica em uma posição mais alta, o que permite ao visitante contemplar o voo de centenas de pássaros, que passam pelas quedas em grande velocidade.

4 – Quedas

Dois terços as 275 quedas que existem nas Cataratas, estão do lado Argentino (por isso, dizem que a vista panorâmica é melhor do ladro brasileiro).

5- Preço

Querendo ou não, este é um fator bem importante para os turistas, principalmente, aos que chegam na fronteira em um número grande de pessoas. Qualquer passeio, pode ficar caro e é preciso se planejar e fazer algumas escolhas, não é mesmo?

O ingresso para o brasileiro adulto, do nosso lado das quedas, custa R$ 37,60. Já no lado argentino, gira em torno de R$ 74,00 (400 pesos). O estacionamento em Foz custa R$ 22,00 e em Puerto Iguazú, R$ 20,00 (100 pesos).

6 – Pagamento

O ingresso do lado brasileiro, pode ser comprado com dinheiro em espécie e cartões de débito e crédito. Já em Puerto Iguazú só é aceito peso.

7 – Ingresso

O bilhete para visitar as Cataratas brasileiras, pode ser adquirido pela internet. Isso fará com que você evite filas. Uma dica para quem for visitar o lado argentino e pretende fazer o passeio em dois dias: no final do primeiro dia, revalide o ticket na bilheteria principal e ganhe 50% de desconto no valor do segundo dia (pague R$ 37,00).

8 – Deslocamento

Do centro de Foz do Iguaçu até as Cataratas daqui, o visitante percorre um trajeto de 20 quilômetros. Da área central de Puerto Iguazú até as Cataratas de lá, são 18 quilômetros.

9- Horário

Até o dia 28 de janeiro, por causa da alta temporada, o lado brasileiro estará funcionando das 8h às 17h (geralmente, é das 9h às 17h). Do outro lado da fronteira, o Parque funciona das 8h às 16h30.

Outras informações e dúvidas podem ser tiradas com os especialistas da Loumar Turismo. Consulte.