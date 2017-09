Aprenda a definir seus pontos fracos, melhorar sua abordagem e superar desafios. Participe do Curso de Negociação, A Alma do Negócio, promovido pela Associação de Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB) seção Foz do Iguaçu.

O curso acontecerá no Hotel Bella Italia nos dias 06 e 07 de outubro. E será ministrado por Silvia Candeloro. Especialista em negociação e com vasta experiência em trabalhos profissionais do Brasil e do exterior.

Este é a primeira atividade desenvolvida pela regional Oeste da ABVB/PR. De acordo com a vice-presidente da Associação, Caroline Carvalho, esta é uma oportunidade de levar um curso de qualidade internacional para executivos de venda de toda a região. “A ADVB tem a missão de elevar o nível do debate sobre vendas e marketing com temas atuais promovendo a integração do setor”, comenta.

Pontos abordados: Quais seus pontos fortes como negociador e onde pode melhorar; Fechar mais vendas, mantendo sua margem de lucro; Definir o perfil do seu cliente e fazer a proposta como ele espera; Melhorar suas abordagens e superar objeções.

Sobre Silvia Candeloro

Foi sócia e diretora-executiva da Editora Quantum – Revista Venda Mais – por 18 anos. Pós graduada na Fundação Getúlio Vargas com MBA em Gestão Empresarial. Estudou em Orlando, nos Estados Unidos, com Chester Karras – um dos maiores especialistas no mundo no curso Effective Negotiation.

Informações e inscrições: (41) 3085-3124 e secretaria@advbpr.com.br