Depois de uma semana ensinando nas oficinas de circo no Gramadão, é a vez dos artistas da Escola Internacional de Circo, Circocan, mostrarem o que sabem fazer. No domingo, 14, haverá apresentação dos profissionais do circo no trapézio voador instalado na Vila A. Além dos voos a 10 metros de altura, os artistas farão apresentações de malabares e acrobacias aéreas (lira, tecido e trapézio fixo) e de solo. Um mágico vai interagir com o público.

A 2ª edição do Festival de Arte e Circo tornou as tardes do Gramadão mais animadas, neste início de 2018. As aulas começaram na sexta-feira, 05, e seguem até 3 de fevereiro. O Circocan trouxe oito profissionais do circo para ministrar as oficinas, ao longo da semana, e fazer as apresentações, aos domingos.