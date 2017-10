Foz do Iguaçu brilhou na 12ª edição do Fermop – Festival Regional de Música do Oeste do Paraná. A dupla de sertanejo Wellington e Cristiano e o cantor gospel, Tiago Mattos ficaram entre os primeiros lugares de suas categorias e foram premiados durante o evento que encerrou neste último sábado, 07, em Toledo.

O cantor de música gospel, Tiago Mattos, que atingiu estrelato com sua brilhante participação em um dos principais reality shows da televisão brasileira, traz para Foz do Iguaçu o troféu de segundo lugar no festival e a dupla Wellington e Cristiano, conquistaram o terceiro lugar.

Experiente e um dos cantores de Foz mais premiados em festival, Wellington acumula o quarto troféu do Fermop. Ele foi o vencedor do evento nos anos de 2008, 2011 e 2013.

Os artistas concorreram com talentos da região e percorreram ao logo de mais de um mês uma verdadeira maratona musical. Esta edição foi dividida em cinco etapas com a abertura oficial em Itaipulândia. Toledo encerra o circuito que passou pelos municípios de Ubiratã, Mercedes e Capitão Leonidas Marques.

Organizado pela Amop – Associação dos Munícipios do Oeste do Paraná – o evento conta com o patrocínio da Itaipu Binacional e adesão dos municípios. Os artistas de Foz foram inscritos através da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu e representaram a cidade nesse que é considerado um dos maiores festivais de música do estado.

O Diretor Presidente da Fundação Cultural, Juca Rodrigues, parabenizou os artistas que abrilhantaram o festival e contribuíram para representar a cidade como referência de força cultural. “Estamos muito felizes com o resultado de Foz do Iguaçu, que revela a expressão e a qualidade de nossos artistas, profissionais que nos orgulham e motivam para aperfeiçoar a valorização e a cultura”.