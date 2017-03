A Avianca Brasil começa a operar de forma regular em Foz de Iguaçu a partir de segunda-feira, 06 de março. Com a nova rota doméstica, a cidade será atendida com voos diários, diretos, ida e volta, para o aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo. Durante o voo, será exibido um filme especial sobre o Destino Iguaçu, elaborado pela Comunicação Social da Itaipu Binacional, que faz parte da Gestão Integrada do Turismo.

O novo voo, de numeração 6184, sai de Guarulhos às 12h20, e chega ao Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu Cataratas, às 14h10. No sentido inverso, a decolagem do voo 6185 será às 14h43, com aterrissagem em São Paulo, às 16h30. A operação será feita pela aeronave Airbus A320.

Para o voo inaugural, a companhia trará jornalistas de São Paulo e demais convidados do segmento turístico. O grupo participará de uma press trip para conhecer o Destino Iguaçu e seus atrativos. A programação inclui uma coletiva de imprensa com a participação dos veículos de comunicação local e regional. A iniciativa é da Avianca e conta com o apoio do Iguassu Convention & Visitors Bureau (ICVB), da Itaipu Binacional e outros integrantes da Gestão Integrada do Turismo.

O diretor-comercial da Avianca Brasil, Rodrigo Napoli, diz que Foz do Iguaçu tem grande importância como destino turístico no País, não apenas por suas belezas naturais, mas também pelo intercâmbio comercial e cultural, o que atrai um grande volume de visitantes das mais diversas regiões do mundo.

“Nossa nova operação foi desenhada para aumentar as opções de conectividade dos passageiros locais com os demais estados e, principalmente, com as partidas internacionais das nossas parceiras na Star Alliance”, diz.

A Avianca Brasil opera voos regulares desde 2002. O início das operações em Foz do Iguaçu tem um grande significado. A companhia irá basicamente ligar a cidade a mais de 1.300 destinos em todo o mundo, por meio de voos de 27 parcerias internacionais.