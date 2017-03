Faltando três dias para o fim da campanha de vacinação da segunda dose contra a dengue, 47% das pessoas que estão na faixa de idade a se vacinar foram imunizadas. Isso representa pouco mais de oito mil jovens, dos 17 mil, entre 15 e 27 anos que deveriam receber a vacina.

A baixa procura se deve à falta de consciência do jovem ao considerar que a vacina da dengue não é importante ou eficaz, segundo a coordenadora do programa municipal de Imunização, Adriana Izuka.

“É difícil fazer com que os jovens dessa faixa de idade procurem os postos de saúde. Muitos pais já não acompanham mais os filhos na vacinação com esta idade, então temos percebido muita resistência por parte deles em aceitar a vacina. Mas o importante a destacar é que Foz do Iguaçu já passou por várias epidemias de dengue e chegando mais perto da meta eliminamos consideravelmente a circulação viral”, disse.

A vacina está disponível em todas as unidades básicas de saúde, sendo gratuita à todos os jovens entre 15 e 27 anos que precisam se imunizar. A classificação da idade se deve ao fato do aparecimento da doença ter sido registrado, na maior parte, entre pessoas desta faixa de idade.

São três doses. A primeira foi realizada em uma campanha em agosto do ano passado, a segunda agora durante o mês de março e a terceira será aplicada em setembro. O Paraná foi o primeiro estado a garantir as doses gratuitas desta vacina para a população de risco nos municípios onde o índice da doença foi mais alarmante. Em 2016, Foz registrou 8.600 casos de Dengue, com 19 mortes.

Quem tomou a primeira dose precisa receber a segunda até o dia 31 de março. Quem não se vacinou em agosto, receberá a primeira dose agora e a segunda em setembro, sempre obedecendo a um intervalo de seis meses entre as três doses.

Além das UBS, amanhã, 29, terá vacinação no Shopping JL, das 19h às 21h30 e no Supermercado Ítalo do centro, das 16h às 21h. Equipes da vigilância também estarão percorrendo colégios estaduais para poder aplicar a vacina. No dia 31, haverá vacinação no Supermercado Consalter, das 16h às 20h.

Nos dias 27 e 28 de março, no Centro Universitário UDC, os acadêmicos de enfermagem farão a vacinação dos demais estudantes da faculdade, visto que a maioria faz parte do público alvo que é de pessoas com idade entre 15 e 27 anos.

Não poderão tomar a vacina mulheres grávidas, mulheres que estiverem amamentando, quem tomou alguma vacina nos últimos 30 dias e pessoas imunodeprimidas.