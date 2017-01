O número de visitantes estrangeiros aumentou no Parque Nacional do Iguaçu, em 2016, embora tenha caído o de brasileiros, o que contribuiu para uma redução de 4,9% no total, na comparação com 2015. Foram 1.560.792 visitantes no ano passado, ante 1.642.093 no ano anterior.

A queda na visitação de brasileiros, explicada principalmente devido à crise econômica que o País atravessa, chegou a 10,6%. Foram 819.492 em 2016, ante 916.995 em 2015. Mas, para compensar parcialmente, aumentou a presença de turistas do exterior: foram 741.300 no ano passado, um crescimento de 2,2% sobre os 725.098 visitantes estrangeiros que visitaram o Parque Nacional do Iguaçu em 2015.

Em números absolutos, a maior contribuição veio dos argentinos, com 333.355 visitantes, 10,4% a mais que no ano anterior. Mas, com 51.306 turistas, o Paraguai teve o crescimento mais expressivo, de 23,5%. Também aumentou a presença de franceses (foram 31.291, ou 6,1% a mais) e, com pequena diferença sobre 2015, de espanhóis, chineses, uruguaios, israelenses e holandeses.

Além de brasileiros, as Cataratas do Iguaçu foram visitadas por turistas de 166 países dos cinco continentes. Entre os países que mais enviam turistas, depois de argentinos e paraguaios, há um “revezamento” nas posições, ano a ano. Mas, de fora do continente sul-americano, estão sempre na lista: Estados Unidos, França, Alemanha, Espanha, Inglaterra, Japão, China, Austrália, Itália e Coreia do Sul.

No lado debaixo da lista de visitação, em 2016, oito países participaram com apenas um representante: Mali, Palau, Tonga, Ruanda, Maldivas, Serra Leoa, Turcomenistão e Laos.

Curiosamente, em 2015 também oito países apareciam com um único representante, mas só se repetiu em 2016 o Turcomenistão (os outros de 2015 foram Fiji, Iêmen, Ruanda, Burundi, Mauritânia, Quirquistão, Turcomenistão e Congo).

Os 20 mais em 2016

Brasil – 819.492

Argentina – 333.355

Paraguai – 51.306

França – 31.291

Estados Unidos – 30.763

Alemanha – 27.450

Espanha – 24.960

Inglaterra – 21.204

Itália – 15.046

China – 14.793

Peru – 14.583

Uruguai – 14.246

Austrália – 13.844

Japão – 13.127

Chile – 12.086

Coreia do Sul – 11.583

Colômbia – 10.983

México – 9.142

Israel – 7.944

Holanda (Países Baixos) – 7.690