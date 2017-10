O “Cê na Sexta” apresenta quatro espetáculos de dança nesta sexta-feira, 20, às 19h30, na Fundação Cultural. Dentre as apresentações, a mostra Dança Circular denominada “Alegria de Viver e amar” integra as ações do Outubro Rosa, campanha de conscientização e prevenção do câncer. A atividade vai ser bastante diversificada, além da modalidade circular, a programação traz ao público a Danza Tinku, apresentação folclórica boliviana, Dizendo Adeus, em formato estilo livre e Dança do Ventre. A entrada é gratuita.

Os artistas solicitam ao público que venham vestidos com roupa rosa e tragam maquiagem ou lenço para cabeça com vistas a doar as peças ao setor de Oncologia do Hospital Ministro Costa Cavalcanti.

Das quatro apresentações, duas são coordenadas pela Unila: a Dança Circular, pela coreógrafa Sandra Zotovici e a Tinku, por estudantes da universidade. O Grupo de Dança do Centro Comunitário da Vila C é responsável pela apresentação “Dizendo adeus” e a do ventre, é por conta da Professora e dançarina, Shadia Scherer.

De acordo com Zotovici, “o Cê na Sexta “Alegria de Viver e Amar” traz o movimento dançante com o intuito de unir as pessoas enquanto espectadores. Contudo, no final, vai além pois os espectadores poderão se torna participantes convidados a vivenciar por meio da dança circular uma possibilidade afetiva, subjetiva e educativa, para aproximação das pessoas e resgate dos sentidos humanos para a cultura da paz, amor e solidariedade”.

Esta é o terceiro encontro do programa cultural “Cê na Sexta”, uma parceria entre a Fundação Cultural e a Unila que está trazendo a cada sexta-feira apresentações artísticas nas modalidades de teatro, música, dança e cinema. A programação de dança é coordenada pela coreógrafa Sandra Zotovici.