A Uniamérica e o Sindicato de Hotéis trazem para Foz e região, a Castelli Escola de Chocolataria. O projeto é inovador e pioneiro por ser a primeira escola de chocolataria do país a lançar um programa de formação Bean to Bar (da amêndoa à barra) no Brasil. Lançada em 2012 no Salon Du Chocolat em Paris, juntamente com representantes do cacau e chocolates brasileiros, a Castelli Escola de Chocolataria, sediada em Canela/RS, traz no seu portfólio um programa de formação com cursos de pós-graduação e extensão, eventos e vivências por meio do Chocolate Experience, com foco no cacau fino e na chocolataria gourmet.

A iniciativa faz parte da história do cacau e do chocolate brasileiro, sendo referência nacional nesse segmento de atuação. Sua missão é promover o chocolate gourmet brasileiro, tendo como paradigmas a origem, a saúde e a sustentabilidade, por meio de seu programa de formação em chocolataria gourmet.

“Queremos movimentar toda a cadeia produtiva do cacau e do chocolate, e por isso a Castelli Escola de Chocolataria, traz cursos em que os alunos fazem um mergulho no mundo da arte e da cultura do cacau, desde o cultivo e pré-processamento, para então se aprofundarem nas técnicas de produção dos diferentes tipos de chocolate e suas diversas formas de modelagem, suas aplicações e harmonizações na gastronomia”, explica Silvana Castelli, Diretora da Escola.

“Estamos falando de um novo produto, o chocolate de origem, que respeita os aromas e os sabores da amêndoa de um cacau fino, dentre outros fatores. Um chocolate que pode ser considerado um alimento, e não uma guloseima. Além disso, um profissional inédito começa a ingressar no mercado, o chocolatier, passo fundamental no processo de produção de um chocolate de origem/gourmet. Ou seja, sendo o Brasil o 5º maior produtor de cacau e o 4º maior consumidor de chocolate no mundo, podemos dizer que temos aqui um mercado promissor. O chocolate, assim como o vinho e o café, passa a construir sua história para os amantes de chocolate deliciarem-se com sabores, texturas, aromas, harmonizações e todas as surpresas que o chocolate pode trazer”, completa Silvana.

O Centro de Capacitação em parceria com a Castelli Escola de Chocolataria, disponibilizam o curso de Chocolataria Gourmet, com 24 horas de duração, sendo ministrado pelo Professor Jumar da Silva Pedreira. Tendo como público alvo empresários, gestores, profissionais da área da gastronomia, da confeitaria, interessados em empreender seu próprio negócio. Apresentando a relação da história e da ciência do cacau, com a produção do chocolate gourmet e a importância da atuação do Chocolatier na produção de chocolate, a partir da amêndoa de cacau. As tendências abordadas serão: o que é guloseima; o que é chocolate gourmet; chocolate branco, ao leite e intenso; e chocolate 100% origem brasileira. O valor total do curso é de R$ 1.560,00, podendo ser dividido em até 3 vezes. Consulte descontos especiais para associados do Sindhoteis. O curso acontecerá entre os dias 07, 08 e 09 de abril.

Informações pelo telefone: 45 3028 9444.