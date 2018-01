Começam na próxima segunda-feira, 8, as colônias de férias nos seis centros de convivência escola-bairro de Foz do Iguaçu. As atividades são oferecidas em parceria entre as Secretaria Municipal de Educação e Secretaria de Esportes, e devem atender mais de 500 crianças de 6 a 11 anos.

Para fazer a inscrição, pais ou responsáveis devem procurar a secretaria do centro de convivência mais próximo de casa com os documentos pessoais da criança e o comprovante da matrícula escolar. As atividades seguirão até o dia 31 de janeiro, das 13h30 às 17h30, nos centros Arnaldo Isidoro de Lima, na Vila C; Clóvis Cunha Viana, no Lagoa Dourada; Darci Zanata, no Morumbi; Érico Veríssimo, no Jardim São Paulo; Leonel Brizola, em Três Lagoas e no Centro de Convivência do Buba, no Porto Meira.

“Em dezembro, boa parte das crianças já foram cadastradas. Mas os pais que ainda não fizeram a inscrição podem procurar o centro de convivência a partir de segunda-feira (8)”, orienta o diretor técnico da Secretaria de Esportes, Roberto José Borges.

Brincadeiras

As crianças aproveitarão as férias com muitas atividades esportivas, recreativas e culturais. Serão oferecidas aulas de futsal, vôlei e natação e diversos jogos lúdicos para estimular a aprendizagem e a coordenação motora, como pintura, pula corda, amarelinha, queimada, xadrez e dominó. O tradicional escorregador de lona, que faz a alegria dos pequenos, também faz parte das atrações.

O projeto Anima Foz, da Secretaria de Esportes, fará visitas em cada um dos centros a partir do dia 15 de janeiro. Com eles, as crianças poderão aprender técnicas circenses, como andar na perna de pau, além de se divertir na cama elástica e demais brinquedos infláveis.

Centro da Juventude

As atividades do Centro da Juventude do Jardim Naipi também serão retomadas na segunda-feira (8). Esta é a primeira vez que a unidade retoma o atendimento no mês de janeiro, por isso, jovens e adultos que queiram participar das aulas já podem efetuar a inscrição. São oferecidas aulas de futsal, vôlei, xadrez, capoeira e artesanato para jovens de 15 a 29 anos, e hidroginástica para adultos e idosos de até 80 anos.

“As aulas começam segunda e permanecem o ano todo, sempre nos períodos da manhã e tarde. Todas as pessoas, a partir de 15 anos, podem fazer a matrícula”, esclareceu a coordenadora Rosângela Rocha.

Para a inscrição, são necessários os documentos pessoais, como RG e CPF e o Cadastro Único do Governo Federal.