O gosto pelos jogos digitais deixou de ser uma simples preferência infantil e se tornou assunto sério. Segundo a Associação Brasileira de Desenvolvedores de Games (Abragames), mais de 60 milhões de brasileiros se divertem com os jogos online e eletrônicos. Sendo a maior distribuidora de games da América Latina, a Atacado Games, localizada em Ciudad Del Este, no Paraguai, tem demonstrado, cada vez mais, o seu compromisso com o mercado gamer, principalmente com o brasileiro.

A referência como loja em um dos maiores centros comerciais do mundo (Ciudad Del Este) foi adquirida com anos de experiência em vendas das maiores marcas desenvolvedoras de tecnologia, estando no mercado desde 1995. Com isso, a Atacado Games tem uma importante participação no aumento das vendas de jogos, consoles e acessórios no Brasil. Isso porque os preços são tão atraentes, que várias pessoas de todo o país se deslocam à fronteira de Foz do Iguaçu com o Paraguai para realizar suas compras.

Um Playstation 4 Pro, por exemplo, que chega ao Brasil somente em fevereiro deste ano (2018) e por um preço sugerido de R$ 2.999,00, na Atacado Games já está disponível desde 2016, custando, atualmente, por volta de R$ 1.290,00. Alguns jogos lançamentos, que geralmente são lançados por mais de R$ 200,00 no Brasil, podem ser comprados na loja, em média, por R$150,00.

Mas as vantagens da loja vão além dos preços, mostrando uma enorme diversidade de produtos: são vendidas mais de 50 opções de consoles PS4 e Xbox One, entre modelos e edições especiais. Sem contar os consoles das gerações anteriores, que aumentam ainda mais a variedade. Por isso, as vantagens acabam sendo tantas que vale a pena uma pequena viagem para adquirir as últimas novidades do mercado gamer.