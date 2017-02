O curta-metragem, Clube Stalker, produzido por acadêmicos da Unila, em Foz do Iguaçu, está concorrendo a um concurso da SKY Brasil. Após passar por seletivas, o filme com direção e roteiro de Alice Nicolau, está entre os cinco finalistas da etapa Brasil do “DirecTV Cinema +”.

Para que o trabalho iguaçuense chegue a grande final, basta entrar no link e votar no primeiro vídeo da lista. A votação popular acontece até o dia 20 de fevereiro. Se vencer o concurso, Alice terá a oportunidade de estudar na University of Southern California School of Cinematic Arts, em Los Angeles, Califórnia (EUA). Além disso, a Unila ganhará um prêmio no valor de R$ 16.125,00 para investir em melhorias estruturais para o curso de Cinema e Audiovisual. “Esta é uma oportunidade para revelar jovens cineastas latino-americanos”, disse a acadêmica, natural de Maceió.

O filme feito de maneira colaborativa e independente, foi gravado no final do ano passado. “A ideia do Clube Stalker surgiu a partir de experiências de acosso e violência sofridos por mim, minhas amigas e amigos. A personagem Barbara implicitamente simboliza uma jovem imigrante em um estado de estresse pós-traumático. No filme se vê impresso um estado de hostilidade interna e externa. O curta-metragem Clube Stalker vem não só da necessidade de falar sobre violência de gênero, a questão da mulher, e da desumanização das relações interpessoais, mas também da questão da saúde mental, do trauma, da paranoia, do pânico, da depressão e do suicídio”, explica a diretora. Assista ao vídeo na íntegra:

Clube Stalker (2016) from Alice Nicolau on Vimeo.

O elenco é formado por quatro estudantes Raíza Vinhal, a protagonista Barbara, do curso de Letras, Caio Moura e Rafael Gomes, de Cinema, e Leandro Raggi de Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar. A equipe técnica é formada por:

Roteiro e direção por Alice Nicolau (Cinema e Audiovisual)

Assistente de direção: Nayara Soares (Cinema)

Produção executiva: Gabriel Gusttavo (Cinema)

Coordenação de produção: Alice Nicolau

Assistente de produção 1: Luiz Todeschini (Cinema)

Assistente de produção 2: Débora Fragata (Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar)

Assistente de produção 3: Gabriel Gusttavo

Direção de fotografia: Luiz Todeschini

Assistente de fotografia: Yara Pires (Cinema)

Direção de Arte: Alice Nicolau

Assistente de Arte 1: Débora Fragata

Assistente de Arte 2: Cindy Lohana (não é da Unila. É publicitária)

Assistente de Arte 3: Moa Ferreira (Letras)

Apoio de set: Rafael Gomes

Pet Trainer: Susana Arruda (Geografia)

Motoristas: Diego Luiz Martins and Zé Bruno F. Junior (ambos de Relações Internacionais e Integração)