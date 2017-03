Declarar o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) é uma tarefa que ainda tira o sono de muitos brasileiros. Cheio de detalhes e com mudanças implementadas a cada ano, o preenchimento do formulário demanda cuidado e exatidão, pois erros considerados simples podem levar o contribuinte à malha fina. Para esclarecer as principais dúvidas da população na hora de prestar contas à Receita Federal, a Campanha Declare Certo será realizada no Cataratas JL Shopping.

A ação é do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas e será realizada na próxima sexta-feira (dia 31). Com o slogan “Evite problemas com o Leão, procure a orientação de um empresário contábil”, o Sescap irá atender a população no piso L1, na portaria Paraná. O projeto tem como objetivos evitar transtornos para o contribuinte e colaborar com a Receita Federal no sentido de gerar dados cada vez mais precisos.

Mudanças na Declaração – A cada ano, o Fisco investe mais em procedimentos de segurança e cruzamento de dados para garantir a veracidade das informações prestadas pelo contribuinte. Na declaração deste ano, passa a ser obrigatório informar o CPF de dependentes com 12 anos completos até 31 de dezembro de 2016. Antes a idade mínima era 14 anos. A intenção da Receita Federal é diminuir o risco de fraudes e a inclusão do mesmo dependente em diferentes declarações. “Por isso é muito importante procurar a orientação de um empresário contábil e evitar erros”, destaca a diretora da regional do Sescap em Foz do Iguaçu, Regina Borges Lago.

O mutirão será das 16 às 22 horas e nesse período empresários contábeis irão se revezar para auxiliar nas dúvidas dos contribuintes. “Os empresários contábeis estarão disponíveis para tirar dúvidas e também poderão indicar profissional habilitado para realizar o preenchimento completo da declaração”, completa Regina.