A 24ª edição do Dia da Bondade arrecadou 38 mil peças de roupa (inclui calçados e cobertores) e três toneladas de alimento não perecível. O total arrecadado beneficiará 12 entidades e 30 clubes de mães em Foz do Iguaçu. O dia da bondade é promovido pela TV Tarobá, rede Muffato de supermercados e este ano foi coordenado pela prefeitura de Foz.

A coordenadora do dia da bondade, Rosa Maria Jeronymo, agradece a adesão da população e dos voluntários. “Este ano tivemos a adesão de muitos voluntários, cerca de 100 pessoas ficaram envolvidas durante todo o dia aqui no muffafo, fazendo a triagem de tudo que foi doado. Além do número de voluntários superior, a população compareceu trazendo muitas doações”, agradece Rosa.

A coordenação através da prefeitura também contou com o apoio da secretaria de assistência social, de esportes, meio ambiente, educação e cultura. “A prefeitura entrou como parceira e envolveu várias secretarias que auxiliaram durante a organização e animaram os participantes durante o dia, com atrações para crianças e shows de artistas locais”, explica.

Distribuição

As 12 entidades e 30 clubes de mães foram beneficiados com as doações na sequência. Durante a triagem foi separado por entidade, de acordo com a necessidade de cada local, por exemplo, roupas para crianças para entidades que atendem menores e farinha para entidades que fabricam pães.

O secretário de assistência social, Elias Oliveira, comenta que a adesão dos iguaçuenses demonstra a reconstrução da confiança para Foz do Iguaçu. “Começamos as 6h30, foi um dia muito produtivo e batemos à meta de arrecadação comparado ao ano passado, isso mostra a relação de confiança da comunidade com essa atividade, que este ano foi coordenado pela prefeitura. Essa relação de confiança vai se restabelecendo e vamos reconstruindo o valor que a cidade tem, isso é muito importante”, frisa. Além das entidades, parte das doações também será destinada a equipamentos da prefeitura, como os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). “Os centros sempre tem uma demanda que aparece e é esse material será entregue de acordo com a necessidade dos assistidos, mediante avaliação feita pela assistência social”, contou Elias.

Em 2016 o dia da bondade arrecadou 20.860 peças de roupa, 8.600 quilos de alimentos, 12 mil pares de calçados, 2.780 moveis e utensílios para casa.