Depois do sucesso da prova realizada em novembro, o GECEG e seus parceiros estão com as inscrições para o Desafio de Arrancada Solidário. A prova do próximo dia 19 marcará a abertura do calendário de arrancadas 2017 em Foz do Iguaçu.

Os pilotos interessados em participar da prova tem até este sábado, 18, para aproveitarem o desconto promocional da “inscrição antecipada”. Até esta data, pilotos de carros e motos pagam R$ 150,00. No dia do evento o valor passa a ser de R$ 200,00.

“Pilotos vindos de cidades distantes acima de 30 quilômetros de Foz do Iguaçu poderão fazer a sua inscrição no dia da prova com o valor de antecipada. É uma forma de auxiliarmos os pilotos com os custos de deslocamento como pedágios e combustível”, explica Mafra, diretor do Automóvel Clube de Foz do Iguaçu.

O Desafio de Arrancada Solidária contará com uma estrutura otimizada, com arquibancadas, praça de alimentação, banheiros químicos e estacionamento.

Os pilotos podem se inscrever nas seguintes categorias: 10 Segundos, 9 Segundos, 8 Segundos , 7 Segundos e importados. Cada carro poderá correr em no máximo duas categorias. As motos serão uma atração a parte. Os valores para inscrições antecipadas é de R$ 150,00 para carros e motos.

As inscrições podem ser feita no Ademir Comércio de Peças, Evolution Performance , Dourado Pesca e Mizael Motos. Os pilotos e preparadores do Moto Clube Foz vem trabalhando forte para darem show na Avenida Portugal.

A entrada para o público são dois quilos de alimento por pessoa. A largada das motos é das 9h às 12h e dos carros das 13h às 17h.

Para mais informações sobre o evento ligue: (45) 9977-5837, pelo Whats 9991-6972 ou pelo e-mail: blogdomafra@hotmail.com.