Após dois meses fechados para visitação devido as reformas, o Marco das Três Fronteiras estará aberto ao público a partir desta quarta-feira, 21.

Agora, o visitante poderá desfrutar de um passeio histórico cultural, com réplicas impecáveis das Missões Jesuíticas. A iluminação do Marco também está um show a parte, com show de águas e luzes. O local ainda ganhou um Parque Infantil, além do Restaurante Cabeza de Vaca, que já estava em funcionamento.

O local abrirá todos os dias, das 16h às 23h (A bilheteria funcionará até às 22h). Morador de Foz do Iguaçu não paga para entrar.

Ontem, 20, o local recebeu alguns convidados e estes já registraram as mudanças incríveis que aconteceram no atrativo. Confira as fotos do fotógrafo Rafael Guimarães:

Está pensando visitar Foz do Iguaçu? Confira os principais atrativos turísticos de Foz do Iguaçu no Passaporte Iguassu.