Faltando poucos dias para a o início da terceira edição da Feira Oda al Vino, ainda dá tempo de adquirir a entrada para participar do maior evento dedicado ao vinho das Três Fronteiras. O encontro acontece nos dias 1º e 2 de setembro, no Iguassu Urban Mall, em Puerto Iguazú, Argentina.

Os ingressos estão sendo vendidos nas duas lojas da Vinoteca Oda, em Puerto Iguazú e em Foz do Iguaçu na Loumar Turismo (45) 3521-4000 ou através no disque-entrega, no telefone (45) 99980 7948. A entrada, no valor de R$ 200, é válida por um dia e dá direito a uma taça de cristal para provar todos os vinhos e espumantes em exposição e um vale-vinho de R$ 100,00 para ser trocado durante o evento ou até o dia 20 de setembro nas lojas Oda Vinoteca.

Feira está cheia de novidades

A terceira edição da feira está recheada de novidades, iniciando com um espaço maior do que as edições anteriores. Isso se deve ao aumento de estandes reservados para mais de 80 bodegas e a demonstração de mais de 650 rótulos de vinhos e espumantes aos participantes, incluindo lançamentos de novas marcas de vinhos de alta gama.

Este ano os profissionais do setor de gastronomia das cidades que compõem as Três Fronteiras, poderão participar de uma degustação especial, que acontecerá no dia 1º de setembro, às 16h30 até às 18h, antes da abertura da feira ao público em geral.

A degustação deve atrair sommelières, garçons, maitres, gerentes de A&B, chefs e outros profissionais da área que queiram aprender e provar os produtos da vitivinicultura argentina. Eles serão atendidos exclusivamente por profissionais que representam as empresas, incluindo sommelières, enólogos, diretores e proprietários de marcas de vinhos.

Além das famosas picadas (porções) de queijo, salame, presunto cru, pães finos, azeitonas eágua mineral premium, tudo à disposição do público, a feira terá um espaço gastronômico com três restaurantes para a venda de pratos regionais, incluindo o bife de chorizo.

Lembrando que o evento é direcionado a um público adulto, não sendo permitida a entrada de pessoas menores de 18 anos. Para evitar problemas de álcool e direção, recomenda-se a utilização de serviços de vans e táxis para a locomoção entre os países da fronteira.

A Feira Oda al Vino é uma realização da Oda Vinoteca e conta com o apoio de Águas de Misiones, Yvy Hotel de Selva, El Quincho del Tio Querido e Multimedios Cataratas.

SERVIÇO

Feira Oda al Vino 2017

1º e 2 de setembro – das 18h30 às 23h30

Iguassu Urban Mall – Avenida República Argentina com 1º de Mayo – Puerto Iguazú – Argentina