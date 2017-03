A “Campanha pela Moralização da Política de Foz do Iguaçu” marcou presença na Feirinha da JK neste domingo, 12. A mobilização sensibilizou dezenas de iguaçuenses sobre a importância de responsabilizar agentes públicos pelos crimes cometidos, reduzir gastos da máquina pública, combater a corrupção e garantir mais transparência na prestação de contas.

Representantes da Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu (Acifi), Ordem dos Advogados do Brasil e Observatório Social apresentaram a campanha para centenas de pessoas que passaram pelo ponto de concentração montado entre as barracas dos feirantes. Também visitaram os feirantes ao longo da terceira pista da avenida.

Os voluntários distribuíram centenas de panfletos, adesivos de automóvel, bottons e cartazes. Já o visitante da feirinha que contribuiu para a ação ganhou uma camiseta do “Basta de Vergonha!”. Muita gente voltou para casa literalmente vestindo a camiseta da campanha. Além das peças impressas, a mobilização está presente em outdoors e internet.

Para o presidente da Acifi, Leandro Teixeira Costa, o ato foi positivo porque sensibilizou a comunidade iguaçuense presente na Feirinha da JK. Ele frisou que pessoas de diferentes setores da sociedade demonstraram apoio à causa. “De empresários a trabalhadores, feirantes a consumidores; todos engrossaram o grito pelo basta de vergonha”, disse.

Apartidária

Costa destacou ainda o caráter apartidário da campanha, em consonância aos princípios da Acifi, OAB e Observatório Social, além de outras instituições que já aderiram ao movimento. “Queremos atingir a toda população, inclusive os candidatos a prefeito.”, completou o presidente da associação comercial.

O comitê organizador deve formalizar as reivindicações aos seis candidatos a prefeito de Foz do Iguaçu nesta segunda-feira, durante reunião do Conselho Deliberativo da Acifi. A proposta é firmar compromisso dos postulantes para o cumprimento das medidas pela moralidade do poder público.

“A primeira etapa da ação está focada na Câmara de Vereadores. A segunda fase ocorrerá após definição do futuro prefeito e será voltada para a prefeitura. Exigimos dos agentes públicos uma gestão transparente, marcada por eficiência e eficácia, com redução de custos e realmente compartilhada com a população”, completou o dirigente empresarial.

Em andamento

Em poucos dias, a “Campanha pela Moralização da Política de Foz do Iguaçu” chegou a várias empresas da cidade, além de instituições de ensino, como escolas e universidades. Empresários e colaboradores tem dado uma pausa no trabalho para registrar em foto o apoio à mobilização. As imagens estão reunidas na página da Acifi no Facebook.

Para esta semana estão programadas novas visitas aos estabelecimentos comerciais. “A recepção entre empresários e colaboradores tem sido muito boa. Estamos abertos para levar a campanha a todos os setores da comunidade”, completou o presidente da Acifi. Costa antecipou que será realizada uma blitz no centro da cidade ainda nesta semana.

Reivindicações

A campanha exige a abertura de comissão processante para a apuração da quebra de decoro parlamentar dos vereadores eleitos e suplentes denunciados na Operação Pecúlio. Também reivindica a redução, em lei, para 2 assessores legislativos por gabinete com remuneração máxima de 50% dos vencimentos do vereador.

A campanha popular apresenta ainda outras duas exigências: prestação de contas mensal das atividades de fiscalização dos gastos públicos e criação de mecanismos legais e efetivos para garantir a transparência da gestão pública municipal. O material pode ser baixado por meio do link www.acifi.org.br/bastadevergonha.