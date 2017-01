A flotilha do Iate Clube Lago de Itaipu (Icli), com 13 alunos do Projeto Velejar é Preciso, irá representar Foz do Iguaçu e o estado do Paraná em dois importantes campeonatos das classes Optimist e Laser 4.7, respectivamente na primeira e segunda quinzenas de janeiro. Até o próximo dia 14, oito velejadores disputarão o 45º Campeonato Brasileiro de Optimist em Vitória (ES). Outros cinco velejadores disputarão o 43º Campeonato Brasileiro de Laser 4.7, no período de 16 a 21 de janeiro, em São Paulo.

Durante as últimas semanas os velejadores do Icli fizeram um treinamento intensivo, visando a preparação para cada competição. A equipe do Laser continua os treinos diários até o dia 12 e viaja no dia 14 levando na bagagem experiência e muita motivação.

Na avaliação da coordenadora técnica do Projeto Velejar é Preciso, Graciela Von Dentz, a equipe está bem preparada devido à formação continuada no Projeto Velejar é Preciso, patrocinado pela Itaipu Binacional e a Marinha do Brasil, e às condições favoráveis de treinamentos nos últimos 45 dias. “Temos uma flotilha preparada tecnicamente, motivada para as regatas e esperamos conquistar bons resultados”, afirma Dentz.

Velejadores do Icli no Brasileiro 2017

O 45º Campeonato Brasileiro de Optimist é organizado pela Confederação Brasileira de Vela e Associação Brasileira da Classe Optimist, em parceria com o Iate Clube do Espirito Santo (ICES). Até o próximo dia 14 participam da competição cerca de 160 velejadores dos estados de Pernambuco, Alagoas, Bahia, Brasília, Espirito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de 7 velejadores da Alemanha. Participam da flotilha de Optimist do Icli os velejadores Alessandro Alves, Ana Laura Maihack, Eduardo Nunes, Jean Carlos Ferreira, Joanara Solano da Luz, Lauany da Silva, Luis Henrique da Silva e Maria Izabel Gottens.

O 43º Campeonato Brasileiro da Classe Laser é organizado pelo Yacht Club Santo Amaro e pela Classe Laser SP, Federação de Vela do Estado de São Paulo (FEVESP) e Associação Brasileira da Classe Laser (ABCL), sob a supervisão da Confederação Brasileira de Vela (CBVela) e Associação Internacional da Classe Laser (ILCA). Com mais de 80 atletas inscritos, o Brasileiro de Laser 2017 será na raia da represa de Guarapiranga de São Paulo (SP). Da flotilha de Laser 4.7 do Icli participam Allan Araújo, Fábio Santa Cruz, João Pedro Alves, Lais dos Santos, e Welton Teixeira.

Projeto Velejar é Preciso – Desde 2001, o Iate Clube Lago de Itaipu (ICLI) desenvolve o projeto social Velejar é Preciso. Devido à relevância deste projeto, o clube é reconhecido como entidade de utilidade pública municipal. O projeto é para jovens de 8 e 17 anos, de ambos os sexos, todos moradores do bairro de Três Lagoas e estudantes da rede pública de ensino. Em dezembro de 2012, o projeto ganhou reforço com o apoio da Itaipu Binacional, através de convênio por meio do Programa de proteção à Criança e ao Adolescente (PPCA). Em fevereiro de 2016 este convênio foi renovado por mais dois anos com a Itaipu Binacional. Em junho de 2016, a Marinha assinou convênio com o ICLI para apoiar o Projeto Velejar é Preciso em itens não contemplados pelo patrocínio da Itaipu. O clube já sediou vários campeonatos regionais, estaduais e até mesmo eventos nacionais e internacionais. O projeto também revelou alguns atletas que representam a cidade no mundo a fora.