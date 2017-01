A equipe do Foz Cataratas Coritiba, time de futebol feminino de Foz do Iguaçu, ganhou reforço nessa quinta-feira, 19. Com o propósito de impulsionar equipe e torcida, a nova diretoria do clube convidou 26 mulheres da cidade para serem as Embaixadoras das Poderosas.

“Por meio das Embaixadoras, queremos alavancar o Foz através de novos valores, como o empoderamento feminino, além de mostrar que as mulheres gostam, sim, de futebol e querem se envolver. Fiquei muito feliz ao ver a empolgação delas ao receberem o convite”, explica Marcelo Valente, vice-presidente do Foz Cataratas Coritiba.

O grupo entra para o time com algumas batalhas em vista, como quebrar o preconceito com futebol feminino. “Realizamos uma pesquisa e vimos que uma das grandes causas que desmotiva o torcedor é a falta de informações sobre o esporte. Agora, com as Embaixadoras, que são influentes na sociedade e nas redes sociais, elas poderão nos ajudar a divulgar notícias e horários de jogos para trazer a família iguaçuense ao estádio”, termina Valente.

De mulher pra mulher

Além de contribuir com o time, as convidadas poderão ter um contato direto com as jogadoras, podendo ajudar em diferentes áreas, como: vida saudável, preparação física, auto-estima, nutrição, saúde da mulher e o apoio de mulher para mulher.

“Queremos conhecer as jogadoras. Conversar com elas, conhecer as histórias. Queremos nos apresentar e deixá-las cientes de que estaremos aqui para elas, no que for preciso”, comentaram, animadas, durante a reunião.

#SomosTodasPoderosas

Para simbolizar que estão na luta junto com o time, as Embaixadoras, bem como todas as mulheres que sensibilizam com a causa, ganharam uma hashtag: #SomosTodasPoderosas, para ressaltar que mulheres são guerreiras por natureza.

As Embaixadoras são de diferentes setores da cidade, de fisioterapeutas a empresárias. São elas: Anjelita Costa (Revista Diva), Camila Nardi (Digital Influencer e estilista), Caroline Carla Carvalho Bueno (Diretora RPC Tv), Cléris Bortoli (Flores & Frutas), Cynthia Cheron Souza Martins (Oftalmofoz), Daniela Coutinho Bortoli (Hotel Bogari), Darcilda Mulinari (Mulinari Cabeleireiros), Edimara Cheng (Acorrefoz), Elizangela de Paula Kuhn (De Paula Contadores), Fernanda Fedrigo (Polo Iguassu), Jurema Fernandes (Complexo Turístico Itaipu), Karina Bortoli (Grupo Bella Italia), Kássia Toito Gomes (Celebra Eventos), Laura Lúcia (Ginecologista e Obstetra), Magda Carvalho (Apresentadora do Foz Mulher), Mayara Fronczak (Fisioterapeuta e osteopata), Michelle Cecchin (Nutricionista funcional), Noeli Oro (Psicóloga e empresária), Rebecca Montanheiro (Itaiou Binacional), Renata A. Pereira Piolla (Poower Cats), Rita Moura Moro (Moura Moro Contabilidade), Rosana de Sousa (Hotel Bella Italia), Solange do Valle Duarte (Acorrefoz), Sumaya Fava (Personal trainer), Valdirei Baranoski (SAFF) e Vani Luiza Cremonese Temp (Enerluz).