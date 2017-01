A diretoria do Foz Cataratas Futebol Clube e do Coritiba Foot Ball Club assinam um termo de parceria para o desenvolvimento do futebol feminino em Foz do Iguaçu. O evento acontece nesta sexta-feira, 20, às 19 horas no hotel Bella Italia.

A assinatura será feira pelo presidente do Coritiba Rogério Portugal Bacellar e o presidente do Foz Cataratas Gezi Damaceno Júnior.

A relação entre as equipes iniciou ainda em 2016 com as conversas entre as diretorias. Desde então, o caminho nos bastidores acontece para fortalecer o projeto de futebol feminino, tanto no Foz Cataratas, como no Coritiba.

A parceria dos clubes gerou resultados no ano passado. As meninas da fronteira disputaram a Copa Libertadora da América, no Uruguai, com os dois escudos na camisa e conquistaram a terceira colocação no campeonato internacional.

O relacionamento da equipe Coxa-Branca com Foz do Iguaçu vem se estreitando ao longo do tempo. Há oito anos, o time da capital faz sua pré-temporada na fronteira, o que fortalece sua marca através de ações de marketing na região. Isso contribuiu para que o Coritiba fixasse a parceria com o Foz Cataratas. Essa junção de forças vai consolidar, de uma vez por todas, o oeste como um dos pioneiros da modalidade no Estado e no país.

Durante o evento será lançada uma camisa comemorativa alusiva a essa união, que será apresentada ao público por atletas do Foz Cataratas e do Coritiba.

Nova diretoria

Na mesma noite, será empossada a nova diretoria do Foz Cataratas/Coritiba para o biênio 17/18, composta por Gezi Damaceno Júnior – Presidente, Marcelo Valente – primeiro Vice-presidente, Elizangela De Paula Kuhn– segunda Vice-presidente, Darly Marques – Diretor Financeiro e Renato Fressato – Secretário Geral.

Serviço:

Assinatura parceria entre Foz Cataratas e Coritiba e apresentação da nova diretoria

Quando: 20 de janeiro de 2017 (sexta-feira)

Horário: 19h

Onde: Hotel Bella Italia – Foz do Iguaçu (PR)

Local: Avenida República Argentina, 1700 – Centro