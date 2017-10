O Time das Três Fronteiras fez mais uma partida heroica pela Liga Nacional de Futsal vencendo o segundo confronto consecutivo nas oitavas pelo placar de 2 a 1, na casa do Pato, sábado, 30 de setembro. O Foz Cataratas foi para cima e virou o jogo no Lavardão. O ginásio lotado assistiu à vitória da superação, da determinação e da união. O Foz Cataratas está entre os 8 melhores time do Brasil.

O primeiro tempo do jogo foi muito pegado e o placar terminou empatado em 0 a 0. Na segunda etapa o time da casa abriu o marcador com 2 minutos de jogo com Baron. O gol colaborou para acelerar ainda mais jogo. A equipe do Foz Cataratas aproveitou uma falha de Neguinho, e balançou a rede com Vini. O empate de 1 a 1 desequilibrou o time do Pato. Venâncio cobra a lateral e a bola bate na trave, Vini não perdoa, aproveita a sobra e marca o segundo gol para o Foz.

Celebração

A vitória foi uma verdadeira celebração para a cidade de Foz do Iguaçu deste projeto que cresce ano a ano com gestão e planejamento. Torcedores viajaram mais de 300 km em dois ônibus para apoiar o time. A torcida presente no ginásio vibrou e jogou junto com o time o tempo todo. Do mesmo jeito a cidade se mobilizou para assistir à partida pelo canal de TV Sportv. Dezenas de grupos estiveram conectados as redes sociais do time compartilhando vídeos e mensagens de apoio.

O dia foi muito especial. Além da vitória, o confronto marcou os 20 anos da vitória do time da cidade de Foz do Iguaçu de 1997, contra o Pato Branco, por 3 a 2, com dois gols de Fabinho Iluminado na final do Campeonato Paranaense – Série Ouro. Iluminado, como era conhecido pelas quadras do Brasil, assistiu ao jogo junto com a torcida e reviveu a emoção do futsal.

“Muito orgulho ver a equipe honrar o nome da cidade de Foz do Iguaçu no cenário nacional. E sentir isso 20 anos depois da grande vitória de 1997 com bicampeonato. Estou muito orgulhoso deste time. Meus parabéns aos jogadores e comissão técnica que souberam administrar a pressão e saíram com essa espetacular classificação. Quero também dar os parabéns a nossa torcida que apoiou o time do começo ao fim mesmo sofrendo força excessiva da polícia”, disse o Iluminado.

Quartas de finais

O Foz Cataratas Futsal conquistou a vaga para as quartas de final que reúne os 8 melhores time do Brasil. O Time das Três Fronteiras aguarda o vencedor do confronto de Carlos Barbosa e Minas, marcado para a próxima sexta-feira, 6, às 19h15, na casa do time gaúcho. O vencedor será o adversário do Time das Três Fronteiras nas quartas.