De 28 a 30 de junho, acontece em Foz do Iguaçu a 12° edição do Festival de Turismo das Cataratas. A Paraná Turismo, que desde a primeira edição apoia o importante evento, estará presente divulgando uma vez mais os atrativos das 14 Regiões Turísticas do Paraná.

Além de forte promoção dos destinos turísticos em seu estande, a Paraná Turismo apoiou um espaço especialmente destinado à região turística do Litoral do Estado. Também haverá um estande destinado ao artesanato paranaense.

Outro destaque será dado, como de costume, ao segmento da gastronomia, onde dezenas de municípios apresentarão pratos típicos e produtos de suas cidades e regiões, valorizando a culinária regional, sempre uma atração especial para os turistas.

Para a Diretora de Eventos e Feiras, Vânia Climanacio, “a mostra de atrações representa a união de diversos segmentos, agregando valores importantes na promoção, atração e estimulo aos turistas a visitarem as nossas regiões turísticas, que oferecem uma grande gama de atrativos para os visitantes”

No Festival de Turismo das Cataratas, haverá ampla distribuição de materiais promocionais de divulgação, revistas personalizadas e sacolas, destacando as 14 regiões turísticas do estado.

Eventos paralelos

A 12° edição do Festival de Turismo das Cataratas será inaugurado na noite do próximo dia 28, às 19 horas, em Foz do Iguaçu, em solenidade de abertura e homenagens especiais, no Hotel & Resort Recanto das Cataratas. O Secretário de Esporte e Turismo, Douglas Fabrício, fará parte da mesa de autoridades ao lado do Professor Jacó Gimennes, Presidente da Paraná Turismo.

No dia seguinte às 14 horas, será formalmente aberta a exposição, no Centro de Eventos do Hotel Rafain. A partir deste momento, a Paraná Turismo iniciará o trabalho de divulgação e promoção das Regiões Turísticas em seus estandes, atendendo agentes, operadores e o grande público.

Antes da feira, haverá uma série de eventos paralelos.

No dia 27 (terça-feira), na Sede do COMTUR, às 14 horas, acontecerá o I° Encontro Macroregional Sul da Rede de Inteligência de Mercado no Turismo. Já no dia 28 (quarta-feira), às 16 horas até 18 horas, acontecerá o Forúm G11 Paraná Turístico.

No último dia de evento, na manhã do dia 30, será realizada a Reunião das Instâncias de Governança – Paraná Turístico e as 17 horas será feita a apresentação do plano: “Paraná Turístico 2026 – Pacto para um Destino Inteligente”.

O Festival

Serão diversas atrações na 12° edição do Festival de Turismo das Cataratas:

Feira de Turismo e Negócios;

Rodada de Negócios;

Salão E-Marketing Cataratas;

Salão Adventure Cataratas;

Expo Hotel Cataratas, Salão de Turismo Cultural e Espiritualidade;

Salão MICE Cataratas;

Salão Brasileiro de Turismo Termal &

Spa, Hackatour Cataratas; (Maratona de programação de software)

Salão de Vinhos Argentinos;

Salão de Turismo de Compras;

Fórum Internacional de Turismo do Iguassu;

Mostra Regional de Produtos Sustentáveis;

Arena Gastronômica;

Capacitações e Visitas Técnicas e Eventos Sociais.

Caravanas

Como tradição, o evento recebe caravanas de vários estados brasileiros, além das caravanas internacionais, da Argentina e Paraguai.