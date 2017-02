A mais completa loja de departamentos do Brasil retoma o processo de expansão em 2017 e inaugura a primeira loja do ano em Foz do Iguaçu. A abertura da segunda filial da Havan em Foz acontece neste sábado, 11, no Shopping Catuaí Palladium, localizado na Avenida das Cataratas, principal corredor turístico da cidade. O 95º empreendimento da rede conta com investimento de R$ 15 milhões e vai gerar 200 empregos diretos.

“O projeto faz parte da estratégia de crescimento da rede em 2017, quando serão inauguradas de 10 a 12 filiais em todo o Brasil, ultrapassando a marca das 100 lojas. O crescimento na movimentação de clientes em Foz do Iguaçu é que levou à decisão de expandir e marcar presença também como âncora do Catuaí Palladium, que receberá a segunda loja da marca em Foz. O shopping tem uma localização privilegiada e a cidade é estratégica pelo seu potencial turístico”, afirma o fundador da empresa, Luciano Hang.

Francisco Cartaxo Junior, superintendente do Catuaí Palladium, destaca que a Havan chancela o que o shopping representa para Foz do Iguaçu. “ Certamente a Havan chancela o que o Catuaí Palladium representa para o município de Foz, gerando novos empregos, tributos e proporcionando um espaço confortável de 4 (quatro) mil metros quadrados para os consumidores de toda a região do Brasil, Paraguai e Argentina”, avalia Cartaxo. O superintendente do shopping informa ainda que doze novas marcas estão previstas para inauguração no Catuaí Palladium, nos próximos meses do ano de 2017. Entre elas estão: Agita Hombre, Air Soft, Bar do Alemão, Bookafé, Chef Lopes, Container Demin, John John, Le Lis Blanc, Mac Donalds, Riachuelo, Tip Top e Très Chic.

A maior rede de lojas de departamentos do país vai ocupar uma megaloja de autoatendimento no Piso L1 do shopping. São de mais de 100 mil itens de produtos nacionais e importados, em vários setores, onde o cliente tem liberdade de escolha e encontra tudo o que precisa, com qualidade e preços baixos.