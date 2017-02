A diretoria do Foz do Iguaçu FC preparou uma promoção especial para a primeira partida do Azulão em casa pelo Campeonato Paranaense 2017. Todos pagarão meia-entrada, ou seja , R$ 15,00 + 1 kg de alimento para arquibancada e R$ 30,00 + 1Kg de alimento para o setor Cadeiras Vip.

“Queremos ver nosso estádio lotado e estamos preparando uma grande festa com show de prêmios no intervalo para nossa torcida e muito mais”, frisou Arif Osman, gestor do Foz do Iguaçu FC

A partida diante do JMalucelli está programada para esta quarta-feira, 01º , às 20 horas, no Estádio ABC. O torcedor pode adquirir os ingressos pelo site da OK Ingressos ou nas seis lojas Super Muffato, Fausto Bebidas, Kamalito, bilheteria do Estádio ABC.

“Sabemos que o nervosismo com a estreia afetou nosso jovem elenco, mas acreditamos na força desses jogadores e da comissão técnica. Lotarmos o estádio nos dará aquela energia a mais para que possamos conquistar uma vitória”, finaliza Arif Osman.

Os portões do Estádio ABC estarão abertos a partir das 18h.