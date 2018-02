Após uma campanha exemplar na primeira fase do Campeonato Paranaense de Futebol, onde ocupa de forma invicta a vice-liderança na classificação geral da competição, o Foz do Iguaçu FC “vai às compras”.

“Temos um elenco forte, mas o ritmo de jogos exige que ampliemos as opções para possíveis reposições em caso de contusões, por exemplo”, explica o técnico Negreiros.

Segundo a diretoria, ainda nesta semana já devem estar habilitados no BID o lateral esquerdo Marquinhos, que vem do futebol mexicano, e o meia Caio Henrique, que vem do futebol paulista.

Um terceiro nome que está próximo de atuar no segundo turno é velho conhecido da torcida iguaçuense, o meia-ofensivo Juninho. Juninho , emprestado pelo Foz do Iguaçu FC para o São José (RS), o atleta vem vestindo a camisa do azulão desde a base e fez um excelente estadual em 2017.

“Tanto eu quanto o Marcelo (empresário do atleta) estamos agilizando o retorno do Juninho para compor o elenco já na estréia do segundo turno”, diz Arif Ahmad Osman, presidente do Azulão da Fronteira.

O Foz do Iguaçu FC entra em campo novamente no domingo, 04, 16 horas, no Estádio ABC, para enfrentar o FC Cascavel na abertura do segundo turno do Campeonato Paranaense de Futebol.