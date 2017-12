Foz do Iguaçu foi lembrada como um dos principais destinos turísticos nacionais na 8ª edição da “Marcas Cariocas”. A categoria foi incluída neste ano na pesquisa realizada com quatro mil cariocas. Ao todo são 40 categorias, com diversos tipos de produtos e serviços, e ainda as marcas que são queridas no Rio de Janeiro, as que respeitam o meio ambiente e as que respeitam o consumidor.

O projeto foi realizado em duas etapas. Na primeira fase, 2.053 entrevistados citaram as marcas espontaneamente. As dez mais lembradas seguiram para a segunda fase.

A partir de 2.351 entrevistas, cada participante foi apresentado a cinco categorias, em rodízio aleatório. Os entrevistados avaliaram as marcas que conheciam, mesmo só de ouvir falar. E depois apontaram qual está mais associada a cada uma de cinco dimensões: Qualidade, preço, respeito, identidade e evolução.

Fernando de Noronha (PE), Gramado (RS) e São Paulo (SP), aparecem antes de Foz do Iguaçu na preferência dos entrevistados. O Rio de Janeiro é o terceiro maior emissor de turistas para a Terra das Cataratas. Até o momento, a cidade recebeu 51.819 cariocas. São Paulo, Paraná são primeiro e segundo, respectivamente.

No conjunto geral, a amostra de entrevistados respeita a distribuição de gênero e idade de toda a população da Região Metropolitana do Rio, com base nos dados do IBGE. A pesquisa foi realizada pela Troiano-Branding.

“O resultado da pesquisa é bastante significativo no que diz respeito à possibilidade de ampliação de demanda de cariocas para o Destino e comprova mais uma vez que o trabalho de marketing e promoção está sendo desenvolvido de forma eficiente”, avalia o presidente do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), Felipe Gonzalez.