Os amantes das duas rodas que se preparem: vem aí o 2º Moto Encontro Internacional, nos dias 13 a 15 de outubro, no CTG Charrua, em Foz. O evento é uma promoção do Moto Clube BR 277, com o apoio da Itaipu, da União dos Motociclistas de Foz do Iguaçu (UMFI) e do grupo Motos e Viagens – Amigos.

Promovendo a integração entre motoclubes e motociclistas, a programação da festa conta com shows de rock e whelling, moto wash, sorteio de brindes e muito mais. No domingo (15), o evento termina com um passeio na binacional.

Quem quiser participar, o passaporte antecipado para os três dias de festa custa R$ 20. Na hora, o valor será de R$ 15. Os pontos de vendas de ingressos, bem como mais informações do evento, podem ser consultados na página do Moto Clube BR 277 no facebook.

Confira a programação completa: