A Capitania Fluvial dos Portos do Rio Paraná e o Iate Clube Lago de Itaipu (Icli) promovem nos dias 9 e 10 de dezembro a XXXII Regata da Marinha, na sede recreativa do Icli em Foz do Iguaçu. A competição será comemorativa ao aniversário 32 anos do Icli, no dia 12 de dezembro, e ao Dia do Marinheiro. no dia 13 dezembro. O evento encerra o calendário interno de regatas do Projeto Velejar é Preciso patrocinado pela Itaipu Binacional.

Estão previstas cinco regatas nos dois dias de competição nas classes Optimist e Laser com a participação de cerca de 40 velejadores do Projeto Velejar é Preciso e do Clube Náutico de Hernandárias. No sábado estão previstas quatro regatas, a partir das 10h30. No domingo a última regata será às 10 horas e premiação às 11h30. Serão premiados na classe Optimist as categorias Veterano (1º ao 5º lugar) e Estreante (1º ao 3º lugar) e 1º lugar feminino Veterano e Estreante. Na classe Laser 4.7 haverá troféus do 1º lugar ao 3º lugar geral e 1º lugar feminino. A XXXII Regata da Marinha conta com o patrocínio da Itaipu Binacional.

Projeto Velejar é Preciso – Desde 2001, o Iate Clube Lago de Itaipu (ICLI) desenvolve o projeto social Velejar é Preciso. Devido à relevância deste projeto, o clube é reconhecido como entidade de utilidade pública municipal. O projeto é para jovens de 8 e 17 anos, de ambos os sexos, moradores da região de Três Lagoas e estudantes da rede pública de ensino. Em dezembro de 2012, o projeto ganhou reforço com o apoio da Itaipu Binacional, através de convênio por meio do Programa de proteção à Criança e ao Adolescente (PPCA). O clube já sediou vários campeonatos regionais, estaduais e até mesmo eventos nacionais e internacionais. O projeto também revelou alguns atletas que representam a cidade no mundo a fora.