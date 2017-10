Foz do Iguaçu terá um novo atrativo turístico. O barco Kattamaram II, com capacidade para 250 pessoas, vai realizar diariamente percursos pelos rios Paraná e Iguaçu revelando uma paisagem que promete encantar moradores e turistas. A inauguração do passeio será realizada hoje, 17, para convidados e imprensa.

“É um novo atrativo, que vai fazer o aproveitamento do potencial turístico dos rios Iguaçu e Paraná. Que vai gerar desenvolvimento econômico. Com esse passeio, estamos fazendo um resgate histórico do processo de ocupação dos nossos rios”, afirma o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla.

O passeio, que dura 1h30 em média, tem como ponto de embarque o Cataratas Iate Clube. Serão oferecidas três opções, sempre com saídas no mesmo local. Os visitantes poderão contemplar um dos maiores monumentos arquitetônicos do destino, como a Usina Hidrelétrica de Itaipu e a Ponte da Amizade, que une Brasil ao Paraguai, além da Ponte da Fraternidade, que faz ligação do Brasil com a Argentina.

Nos roteiros oferecidos ainda é possível observar o Marco das Fronteiras e a Ilha Acaray. Outra opção é a visita ao Museu Moisés Bertoni, em Presidente Franco (Paraguai). Ainda está programada uma parada do Kattamaran para que os passageiros possam aproveitar uma piscina no centro da embarcação. O barco tem convés aberto, bar americano, restaurante e solário.

A Echaporã Turismo e Navegação, responsável pelo novo atrativo, também informa que a embarcação poderá receber eventos.

Moradores de Foz do Iguaçu e dos municípios lindeiros, terão desconto de 50% no ingresso dos passeios.

Horários

Saídas do porto todos os dias: às 11h30, 14h30 e 18h30

Informações e reservas:

(45) 3527-1444

reservas@ecoturechapora.com.br

http://www.ecoturechapora.com.br/