A primeira pista de BMX Bicicross já começou a ser construída em Foz do Iguaçu. O projeto faz parte de um sonho antigo do atleta Maico da Luz que tem trazido muitos títulos nacionais e internacionais deste esporte para o município. A Prefeitura está apoiando a ideia disponibilizando as máquinas para a realização da obra. A previsão de conclusão da pista é de 15 dias.

O local escolhido pertence a uma área cedida pela Associação de Moradores do Portal da Foz, bairro onde funcionará a escolhinha de BMX. O objetivo também é realizar campeonatos municipais e estaduais do esporte.

De acordo com o atleta e idealizador do projeto, neste final de semana o presidente da Associação Paranaense de Bicicross estará visitando as obras da pista para liberação de um futuro campeonato no local. “Estamos com uma grande expectativa, pois isso aqui é um sonho muito grande. Não fico feliz por mim, mas pela comunidade que será atendida e em poder atender dezenas de crianças que poderão sair da vulnerabilidade, do risco de drogas e do perigo das ruas para estarem treinando aqui com a gente e poder quem sabe seguir neste esporte. Vou dar aulas gratuitamente e espero contar com mais apoio na sequência”, disse Maico.

A pista seguirá as medidas oficiais, com previsão para ter quatro retas com 84 metros por 72. “O prefeito Chico Brasileiro nos deu aval para liberação das máquinas, caçamba, pá-carregadeira, retroescavadeira, e assim conseguimos iniciar as obras. Já tínhamos o lote, a terra, o projeto e precisávamos desse apoio. Agora esperamos que tudo dê certo, se o tempo permitir, para poder concluir em poucos dias a pista e ir realizando o campeonato municipal, trazendo na sequência o estadual. Vamos fazendo aos poucos, mas nossa intenção é priorizar a escolinha de BMX, utilizando as bicicletas de cada um, e buscando apoio para a compra de material, de mais bicicletas, podendo atender crianças a partir de 2 anos à adultos de 70 anos”, destaca o atleta.