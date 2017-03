Como já era previsto a 2ª, etapa do Circuito das Águas Sanepar e Provopar Estadual, marcada para a manhã deste domingo, 26, em Foz do Iguaçu, ganhou status de prova internacional, com a confirmação das inscrições de cerca de 100 atletas do Paraguai e Argentina. Ao todo, a prova comemorativa aos 54 anos de fundação da Sanepar contará com a participação de mais de 800 atletas de várias faixas etárias.

A largada da prova está marcada para às 8 horas, na Avenida Silvio Américo Sardelli, na Vila A, em frente ao reservatório da Sanepar. No entanto, só estarão aptos a participarem da prova os atletas de posse do kit atleta, que começa a ser distribuído nesta sexta-feira, 24, na Casa Ajita Tênis, na Avenida Brasil, 390, no centro de Foz do Iguaçu.

RETIRADA DO KIT ATLETA:

– 24/03 (sexta-feira) – das 14h às 19h (Loja Ajita Tênis)

– 25/03 (Sábado) – das 10h às 16h (Loja Ajita Tênis)

– 26/03 (Domingo) – das 6h às 7h – (no local do evento – para atletas de outras localidades que não sejam de Foz do Iguaçu).

Para a retirada do Kit Atleta ou para terceiros, o participante deverá apresentar um documento com foto original ou autenticado juntamente com o comprovante de pagamento e/ou inscrição. O kit inclui camiseta regata tecido tecnológico (UV 50+ / EASY-CARE), viseira esportiva (Dry-Fit), número de peito, chip eletrônico descartável, alfinete de segurança, hidratação (durante e pós-prova), medalha de participação especial (pós-prova).

PREMIAÇÃO

Além de medalha de participação especial para todos os atletas que concluírem a prova, serão entregues prêmios para o 1º lugar geral masculino e feminino comunidade 10km (troféu especial, R$ 500,00 e tênis 361º), para o 2º lugar geral masculino e feminino comunidade 10km (troféu especial, R$ 300,00 e tênis 361º); e 3º lugar geral masculino e feminino comunidade 10km (troféu especial, R$ 200,00 e tênis 361º).

1º lugar geral masculino e feminino militar 10km (troféu especial, R$ 500,00 e tênis 361º);

2º lugar geral masculino e feminino militar 10km (troféu especial, R$ 300,00 e tênis 361º);

3º lugar geral masculino e feminino militar 10km (troféu especial, R$ 200,00 e tênis 361º);

1º lugar geral masculino e feminino sanepariano 10km (troféu especial, R$ 500,00 e tênis 361º);

2º lugar geral masculino e feminino sanepariano 10km (troféu especial, R$ 300,00 e tênis 361º);

3º lugar geral masculino e feminino sanepariano 10km (troféu especial, R$ 200,00 e tênis 361º).

Serão entregues ainda troféu especial do 1º ao 3º lugar geral masculino e feminino nas modalidades de 5KM Comunidade, Militar e Sanepariano. Já as assessorias que conseguirem o maior número de atletas inscritos terão prêmios de R$ 400, 00 para o primeiro lugar, R$ 300,00 para o segundo e R$ 200,00 para o terceiro.

Serviço: 2ª etapa do Circuito das Águas Provopar e Sanepar

Data: 26/03 (Domingo)

Horário: 8h

Local: Reservatório da Sanepar

Endereço: Avenida Américo Sardelli, Vila A, Foz do Iguaçu-PR

Realização: Sanepar, Provopar Estadual e Governo do Estado

Patrocínio: Itaipu Binacional e 361º

Apoio: Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, FOZTRANS, Polícia Militar do Paraná, Corpo de Bombeiros do Paraná, Polícia Rodoviária Federal, Hangar 18, Imprensa Oficial, Supplilyfe, Mabu Thermas Grand Resort, Revista Voi e Revista Diference.