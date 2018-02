Prefeitos e gestores de 20 municípios estão inscritos para o III Fórum de Cidades Digitais do Oeste Paraense, que acontece na próxima quinta-feira, 22, em Guaíra. Gratuito para servidores públicos, o evento, promovido pela Rede Cidade Digital (RCD) em parceria com a Prefeitura de Guaíra, visa facilitar a implantação de melhorias no atendimento à população através de investimentos em tecnologia. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo http://forum.redecidadedigital.com.br

Os prefeitos Patrícia Derenusson Nelli Margatto Nunes, de Iguatemi (MS), e Cleber Fontana, de Francisco Beltrão, são alguns dos casos de sucesso confirmados. O diretor da RCD, José Marinho, destaca a importância do encontro para a troca de experiências entre as Prefeituras. “Facilita o planejamento, evita erros no meio do caminho e o mais importante: estimula a adoção de tecnologia visando melhorar a vida das pessoas. O uso de TIC na administração pública transforma uma gestão em mais eficiente, criando diversas possibilidades para empresas e pessoas se desenvolverem”, observa o diretor da RCD, destacando o foco do encontro voltado, principalmente, para pequenos e médios municípios.

Programação – Além de modelos em andamento nas localidades, o Fórum terá a apresentação de soluções de mercado e políticas públicas para as cidades, com a participação do Coordenador de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, Evandro Razzoto. O III Fórum de Cidades do Oeste Paranaense tem o patrocínio ouro da Itaipu Binacional e GOVBR, prata da 1DOC e ITVALE; bronze da Infonet, além do apoio institucional da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (AMOP), Associação Comercial e Empresarial de Guaíra e Hotel Deville.

Serviço

III Fórum de Cidades Digitais do Oeste Paranaense

Guaíra, 22 de Fevereiro

Credenciamento: 8 horas

Local: Hotel Deville Express

Inscrições: gratuitas para servidores públicos

http://forum.redecidadedigital.com.br/

Informações pelo (41)3015-6812 ou pelo forum@redecidadedigital.com.br