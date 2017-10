O Hospital Ministro Costa Cavalcanti lança a primeira edição da Corrida e Caminhada do HMCC: saúde e qualidade de vida. A corrida será realizada no dia 10 de dezembro, a partir das 8h. com largada e chegada na Avenida Parati, 737 – Via A (em frente ao Centro Clínico).

Segundo a gerente de Recursos Humanos, Marinez Burtet, “o objetivo é despertar o interesse dos trabalhadores e da população em geral pelas atividades físicas”, explica. O enfermeiro do trabalho, Fabrício Delaterra, foi quem teve a ideia de promover o evento. Ele acredita que isso servirá “para motivar a melhoria na qualidade de vida e consequentemente o bem-estar físico e mental”, finaliza.

Poderão participar das provas atletas de ambos os sexos com idade superior a 18 anos (completos até o dia da prova) para a corrida de 7 km. Para a caminhada de 4 km poderão se inscrever crianças a partir de 04 anos.

Obs: atletas menores de 18 anos só poderão participar das provas mediante autorização e ou acompanhamentos pelos pais ou responsáveis maiores de 18 anos.

As inscrições para as provas serão limitadas e deverão ser feitas de 30/10 a 30/11 pelo site do HMCC.

O valor da inscrição para a modalidade corrida e caminhada será: R$ 50,00

Os usuários do plano de saúde Itamed e médicos do corpo clínico no HMCC terão 50% de desconto.

E para os colaboradores do Hospital Ministro Costa Cavalcanti o custo da inscrição será de R$ 10.00.