Com mais de oitenta apoiadores recorrentes e quatro capítulos publicados, artista abre financiamento coletivo para publicar impresso de HQ que fala sobre diversidade e respeito

Criada em 2010 e publicada desde 2015, a história de ‘O Menino que não sabia voar’ criou asas com os traços do publicitário e artista Yuri Amaral e ganhou vida com a ajuda de um financiamento coletivo, da plataforma APOIA.se. Cerca de 80 pessoas mensalmente, acompanham a construção do projeto passo a passo e contribuem com quantias que variam de R$ 3 a R$ 20. Agora, a história começa a sair do digital e pode ir para impresso com o financiamento coletivo que o iguaçuense abriu por meio do site especializado catarse.me.

Apenas em suas primeiras 24h de campanha, mais de 20% da meta principal foi arrecadada e após a primeira semana, alcançou os 40%. Quem quiser colaborar para que a história saia do digital e ganhe as prateleiras das livrarias, pode acessá-la pelo link catarse.me/omenino até dia 22 de março, e escolher uma das formas de apoio.

Com o valor mínimo de R$ 25 já é possível levar o livro impresso, com 120 páginas coloridas, para casa, além de várias outras recompensas, a maioria artesanal, conforme o apoio escolhido.

A história

A hq independente narra a trajetória de Kai Thuri, um garotinho que vive em um Vale cercado por imensas montanhas, isolado do resto do mundo. Todas as pessoas que lá nascem podem voar. Ele é o único, em toda a história do Vale, que não pode.

No final de 2017 o capítulo 4 foi lançado, completando 69 páginas de história que, somadas aos contos e extras lançados no mesmo período, traçam um bom panorama da profundidade do universo em questão.

É importante ressaltar que o autor Yuri, LGBTQI+ assumido, incorpora no roteiro e nas personagens sexualidades diferentes, construindo um espectro tridimensional que só é possível ser percebido e absorvido através da leitura e da vivência da narrativa.

O autor

Yuri Amaral, 30 anos, nascido em Foz do Iguaçu, PR, vive com seu namorado e companheiro, Juliano Brusnicki e juntos fundaram e mantêm o Coelho Jujuba, uma marca de cadernos e camisetas artesanais. Também é mestre em Estudos Interdisciplinares Latino-Americanos, pela Unila, e formado em Publicidade e Propaganda. O Menino que não sabia voar é sua primeira HQ longa.

Links

Campanha: catarse.me/omenino

Site: omenino.com.br

Facebook: fb.com/omeninoquenaosabiavoar