O próximo desafio do Azulão pela Taça Federação será mais um clássico do Oeste, no Estádio ABC. Em partida válida pela nona e última rodada da primeira fase da competição, o já classificado Foz do Iguaçu FC recebe o Toledo. A partida está programada para o domingo, 24, às 11 horas.

“Mesmo classificado com antecedência queremos fazer mais uma boa apresentação para nosso torcedor. Por isso, mantivemos o preço especial dos ingressos para arquibancada que custam apenas R$ 10,00 mais 1kg de alimento”, destacou Arif Osman, presidente do Foz do Iguaçu FC.

O técnico Allan Aal não poderá contar com três atletas para a partida. São eles Matheus Olavo, Kady e Bruno Van Dal. Por outro lado, poderemos ter a estréia na competição do meia-ofensivo , Juninho. O craque, que fez um ótimo campeonato paranaense, volta após o término do empréstimo feito para o Ypiranga (RS) que estava disputando o Campeonato Brasileiro da Série C.