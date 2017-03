O Foz Cataratas/Coritiba está trazendo para Foz do Iguaçu um novo conceito em eventos esportivos com atrações para toda a família. No estádio Pedro Basso (Flamenguinho), a diretoria do clube montou um complexo incluindo food park, atrações culturais e recreação infantil.

Os próximos jogos já estão marcados, acontecerão quartas e sábados em Foz. A partida contra o Ferroviária (SP) será neste sábado, 18/03, às 18h.

“É uma oportunidade muito bacana para conhecer um pouco mais deste esporte que está crescendo em todo o Brasil”, diz Felipe Portinho, gerente do Ticket Loko.

Como em tudo o que o Ticket Loko oferece, você pode comprar ingressos para as partidas do time em Foz do Iguaçu com desconto. De R$ 19,99 – o preço que será praticado na bilheteria, o Ticket Loko está comercializando pela metade do preço, ou seja R$ 9,99.

Locais de compra:

– Avenida Brasil, 74 – Das 17h às 23h

– Rafain Chopp – Das 18h às 00h

– Shopping Catuai Palladium – Das 10h às 22h

CAMISAS COM INGRESSOS

Além dos ingressos é possível adquirir as camisas do time. Por R$ 99 você leva a camisa e ainda tem acesso VIP aos jogos em casa.

Mais informações WhatsApp: (45) 9 9106-3112