Com preços super especiais, o Cataratas JL Shopping dá início nesta quarta-feira, 08, a mais uma Liquidação Relâmpago. Até domingo, dia 12, as 140 lojas do empreendimento estarão com descontos de até 70%. Assim todo mundo pode encontrar ofertas irresistíveis em moda feminina, masculina e infantil, eletroeletrônicos, calçados, brinquedos, perfumaria e livros. Joalherias, óticas, lojas de artigos esportivos e de cama, mesa e banho também participam.

Durante os cinco dias da campanha, o Cine Cataratas vai presentear os clientes com um ingresso extra. Quem comprar duas entradas inteiras, ganha uma terceira em todas as sessões.

Estacionamento gratuito – Com direito a estacionamento cortesia diariamente das 12 às 14 horas, o Cataratas JL Shopping reúne um mix diversificado para atender aos mais variados públicos e tem a melhor localização de Foz do Iguaçu.

Além da gratuidade no estacionamento na hora do almoço, os clientes podem aproveitar a liquidação para comprar com tranquilidade, segurança e num ambiente com temperatura agradável.

Um tablóide disponível nos caixas de estacionamentos reúne mais de 80 ofertas nas lojas e na praça de alimentação. Também dá para acompanhar as dicas das melhores ofertas nas redes sociais do Cataratas JL Shopping.