Faltam poucos dias para o Congresso Empresarial e a Convenção Anual da Faciap, e o 4º Fórum CACB Mil. O evento será nos dias 18 a 20 de outubro, em Foz do Iguaçu, e é organizado de maneira conjunta pela Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná (Faciap) e pela Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB).

Debates – Durante os três dias, mais de 1.500 empresários vão debater empreendedorismo, negócios e inovações em gestão. Também estarão na pauta o Brasil e sua agenda de reformas, focada nas mudanças necessárias e nas atitudes que devem prevalecer para o País reencontrar seu círculo virtuoso do crescimento.

Palestra magna – No dia 18 de outubro, às 19h, a palestra magna será com o maestro João Carlos Martins, com o tema “Inovar é a capacidade de se reinventar”. O pianista, que atingiu um patamar raramente alcançado por outros músicos brasileiros, vai abordar assuntos como trabalho em equipe, motivação, superação e foco no resultado.

Inovação disruptiva – Já no dia 20 de outubro, às 14h, o empresário e investidor-anjo, Arthur Igreja, irá palestrar sobre inovação disruptiva. No mesmo dia, às 18h, o empresário Alan Costa irá falar sobre “A arte de fazer acontecer”.

Estratégias – Para o presidente da Faciap, Marco Tadeu Barbosa, as discussões foram pensadas para que empresários, principalmente micro e pequenos, possam trabalhar melhor e criar estratégias para enfrentarem as dificuldades. “Queremos políticas melhores, mas também contribuir com o país que desejamos. A solução é conjunta”, diz ele.

Agenda política – Segundo o presidente da CACB, George Pinheiro, a agenda política tem preocupado os empresários que buscam respostas para seguirem seus negócios. “Estamos cansados da velha política e apostamos nas reformas institucionais e econômicas para a retomada do crescimento”, enfatiza.

Mais da programação – Também haverá painéis da Faciap Jovem e da Faciap Mulher. E palestra no dia 19 de outubro, às 14h, com Janete Vaz, do grupo Sabin, sobre “O empreendedorismo feminino e o papel das mulheres nos negócios”. Na programação, também estão marcadas discussões sobre as demandas dos jovens empresários e da mulher empresária, por meio de seus conselhos, e encontros paralelos como o do Empreender, com o presidente da AIPO e embaixador da União Europeia no Brasil, João Gomes Cravinho. Também haverá cases de sucesso de todo Brasil, apresentando soluções inteligentes e econômicas das entidades filiadas que trazem receita sustentável.

Reuniões – O encontro segue com as reuniões do Conselho Nacional da Mulher Empresária e do Comitê Jurídico da CACB.

Informações – As informações disponíveis sobre os eventos poderão ser encontradas no www.faciap.org.br/convencao.