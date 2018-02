Alegria, orgulho, alívio e muita expectativa se misturam à pasta com documentos na fila para a matrícula dos novos estudantes da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila). As matrículas para os convocados na chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) iniciou em 19 de fevereiro e terminou na quarta-feira, 21. O período de matrículas se estende pela próxima semana para atender os convocados na chamada complementar, que finaliza em 26 de fevereiro. Para os calouros estrangeiros, a matrícula será realizada de 27 de fevereiro a 02 de março. E candidatos aprovados no curso de Música devem se matricular nos dias 01º e 02 de março. Para o primeiro semestre de 2018, a Universidade ofertou 1.415 vagas, para alunos brasileiros e de outros 18 países da América Latina.

Acompanhada de uma mãe mais que orgulhosa, Maysa de Oliveira Rosa Duarte fez sua matrícula em Medicina na segunda-feira, 19, pela manhã. “Ouvi falar muito bem da Universidade. Tenho amigos aqui que fazem o curso”, conta a mineira de Belo Horizonte. O percurso para chegar à Unila foi longo para ela, não só geograficamente. “Estudei muito tempo: sete anos para entrar no curso de Medicina, mas valeu a pena esperar”, diz.

A mãe não esconde a felicidade com o resultado. “Pra gente foi um orgulho. Ela tomou essa decisão quando tinha 16 anos e nós fomos apoiando, ano a ano. Era muito sofrimento quando não conseguia. Foi um orgulho para a família toda, fizemos uma festa. Só de pensar, a gente já chora”, conta e enxuga uma lágrima. A mãe sabe que a filha ainda tem muito estudo pela frente. “Agora vai estudar mais, mas pelo menos passou a fase do vestibular, que eu acho que é exaustiva, muita pressão.”

Também acompanhada pela mãe, Rafaela Faust Meyer, de 19 anos, fez a matrícula no curso de Engenharia de Energia. “Sempre me interessei muito por essa área, fiz um curso técnico – eletroeletrônica –, foi o que me encantou bastante, a parte de ter uma expectativa de muitas pesquisas por conta de as aulas serem no PTI”, comenta a estudante que é de Joinville e escolheu a Unila depois de uma viagem de turismo a Foz do Iguaçu. “Fiquei sabendo sobre a Universidade, me interessei e fui pesquisar”, explica.

O projeto de integração despertou o interesse de Gabriela Tonini, que veio de Tatuí, interior de São Paulo, para estudar Geografia. “Gosto muito desta cidade, desta Universidade. O fato de ser uma universidade integrada, para o meu curso, é bem legal, porque a gente aprende muito de outras culturas, e Geografia é muito isso também”, comenta.



A matrícula presencial (segunda etapa do processo e também obrigatória) é realizada na Unila – Jardim Universitário (Avenida Tarquínio Joslin dos Santos, 1000), das 8h30 às 12h e das 14h às 17h30. Nestas datas, os aprovados ou seus procuradores deverão apresentar a documentação original anexada no cadastro on-line, para conferência e validação. O atendimento para a matrícula presencial se dará por meio de distribuição de senhas, limitadas por período (manhã e tarde). O não comparecimento acarretará a perda da vaga.

Dúvidas podem ser esclarecidas por e-mail (selecao.alunos@unila.edu.br) ou pelos telefones (45) 3576-7375 e (45) 3529-2775.