Foram 1.256 inscrições no Evento Principal da etapa de Foz do Iguaçu do BSOP (Brazilian Series of Poker), o Campeonato Brasileiro de Pôquer, a maior já realizada fora de São Paulo na história do circuito.

E entre brasileiros e inúmeros estrangeiros, o título da centésima etapa do BSOP ficou com um morador local. Nascido em São Paulo e morador de Foz há 20 anos, Rodolfo Tanaka contou com a torcida de amigos e familiares presentes no Wish Resort Golf & Convention e venceu os oponentes para faturar o título e levar o prêmio de quase R$ 380 mil reais.

Para ficar com o título, Tanaka passou por árduos cinco dias de disputa e, na mesa final, não teve vida fácil para derrotar os paraguaios José Arzamendia e Hugo Cabanãs, segundo e terceiro colocado, respectivamente.

“É gostoso demais. Em casa é melhor ainda. A torcida foi muito legal, meus amigos todos aí, vamos comemorar agora”, disse Rodolfo em entrevista ao site Super Poker. O paranense joga pôquer recreativamente mas na realidade trabalha como dealer (homem que dá as cartas no jogo).

A vitória de um morador local coroou o sucesso da etapa de Foz do BSOP, que distribuiu um total de R$ 2.788.580,00 apenas no Evento Principal, reflexo do sucesso da edição, que se tornou a maior já realizada fora de São Paulo na história do circuito.

Veja como ficaram as premiações dos primeiros colocados:

Jogadores: 1.256

Premiação Total: R$ 2.788.580,00

Jogadores Premiados: 183

Rodolfo Tanaka (Paraná / Brasil) – R$ 379.010,00* Jose Arzamendia (Paraguai) – R$ 245.690,00* Hugo Cabañas (Paraguai) – R$ 263.200,00* Celso Sirtoli (Rio Grande do Sul / Brasil) – R$ 217.200,00* Fred Volpe (São Paulo / Brasil) – R$ 113.700,00 Leandro Prinz (Paraná / Brasil) – R$ 84.440,00 Gustavo Robles (Bolívia) – R$ 64.500,00 Léo Liberal (Rio de Janeiro / RJ) – R$ 45.900,00

A próxima etapa do campeonato brasileiro de pôquer acontece entre os dias 19 e 24 de outubro em Curitiba.