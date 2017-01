A ganhadora do carro zero quilômetro é a técnica de enfermagem Rosemarie Medeiros Vilela de Foz do Iguaçu, funcionária pública da Prefeitura de Foz do Iguaçu em um Posto de Saúde da região norte da cidade. O sorteio do Novo Honda Civic Geração 10 foi na noite da última terça-feira, 24, com a participação do público na Praça de Eventos do Shopping.

Para o superintendente do empreendimento, Francisco Cartaxo Junior, a primeira Campanha de Natal com o sorteio do carro e o brinde exclusivo “Conjunto de Pratos de Sobremesa, com detalhes em ouro” superam as expectativas. “Estamos muito felizes com o sucesso total da nossa primeira campanha que envolveu os lojistas e agradou os clientes de Foz do Iguaçu e turistas. Já estamos trabalhando para proporcionar muitas novidades aos visitantes nas campanhas de 2017”, disse Cartaxo Junior.

A sortuda Rosemeri disse que ficou surpresa com a boa notícia, mas sonhava com o prêmio. “Eu queria muito ganhar o carro. Nunca ganhei nada e desconfiei quando o superintendente do shopping me ligou dizendo que o carro era meu. Até que eu recebi uma mensagem dele no Whatsapp e vi a foto com meu nome lá no painel do shopping. Depois muita gente me ligou e nem consegui dormi direito”, explicou Rosemarie, que comprou com a família os presentes do Natal em várias lojas do shopping. Levou a sorte grande no prêmio contemplado, com mais de dez cupons preenchidos em nome dela pela família.

A entrega das chaves do carro ocorreu na quarta-feira, 25, e a ganhadora veio acompanhada do esposo Lauro, os dois filhos, o genro e os dois netos. “Fiz questão de que viessem comigo porque sempre visitamos o shopping. Adoro o cinema e as lojas. Os preços são muito bons, cabe no bolso e no gosto de todo mundo”, justificou. E o que ela vai fazer com o prêmio? “Realizar o sonho de construir nossa casa simples na praia em Jaguariúna/SC e ficar perto de nossos parentes”, disse a catarinense moradora de Foz do Iguaçu há mais de 35 anos.