O governador do Paraná, Beto Richa, em entrevista a Rádio Cultura na manhã desta quinta-feira, 19, confirmou que o Governo do Estado construirá um viaduto entre a BR-277 e a Av. Costa e Silva, na entrada de Foz do Iguaçu.

De acordo com Richa, será investido cerca de R$ 17 milhões de reais para a construção da obra. “Nós vamos fazer o viaduto da Costa e Silva. Já está alocado para o orçamento de 2018 os recursos necessários”, afirma o governador. Segundo informações, as obras devem começar no início do ano que vem. Assista a entrevista completa (13’20”):

Em julho deste ano, o representante do governo Estadual no Oeste do Paraná, Phelipe Mansur, e o secretário e Turismo, Indústria e Comércio e Projetos Estratégicos de Foz, Gilmar Piolla, já haviam anunciado a construção do viaduto na cidade. Na época, Mansur esteve em reunião em Curitiba com o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Pepe Richa, e com o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Nelson Leal Júnior e disse que o projeto já estava aprovado e seria construído com recursos 100% do Estado.

Desde 2016, o movimento #ViadutosFoz mantém uma petição online para colher assinaturas e reivindicar esta obra na cidade. Em horários de rush, o trevo é bastante congestionado, sem contar os inúmeros acidentes que acontecem no local todos os dias. Segundo o movimento, passam pelo trecho diariamente cerca de 10 mil veículos. O psicólogo Ivo Valente, um dos idealizadores da ação, já anunciou a novidade em suas redes sociais: