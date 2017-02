Nesta sexta-feira, 03, a oncinha do Refúgio Biológico Bela Vista (RBV), passará pela terceira pesagem. O filhote, uma fêmea de onça-pintada (Panthera onca), completou um mês de vida no último dia 28. Foi o primeiro nascimento da espécie na unidade de conservação. Na primeira pesagem, no último dia 10, a oncinha estava com 2,6 quilos. Já na segunda, no dia 17 ela pesou 2,97 quilos.

Desde o nascimento, a oncinha vem sendo mantida isolada com a mãe. Os animais só têm contato com tratadores e raramente com os veterinários e biólogos do RBV. Se tudo ocorrer dentro do previsto, daqui a três ou quatro meses, a bebê-onça será a nova estrela do recinto instalado na área de visitação do refúgio.

Nascimento inédito

O nascimento da bebê-onça ocorreu três meses após aproximação entre o macho Valente, morador antigo do refúgio, e a fêmea Nena, recém-chegada de uma fazenda na divisa entre Mato Grosso do Sul e Goiás.

O filhote é melânico como a mãe, ou seja, tem a pigmentação negra em função da quantidade de melanina.

Simulação da vida selvagem

Nena está isolada e fora de exposição desde o final da gestação, no início de dezembro passado. O principal cuidado no manejo é não estressar os animais e acompanhar o desenvolvimento do filhote.

Mãe e filha ficarão isoladas até que o filhote tenha condições de se alimentar sozinho e nadar. A partir deste momento é que as duas poderão ficar soltas na área de exposição, onde existe um pequeno lago. Como acontece na natureza, a filha não entrará em contato com o pai e, possivelmente, será levada para outro refúgio quando estiver na idade adulta.