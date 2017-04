Hoje, 12, os grupos de jovens de paróquias locais, que atuam no espetáculo, se apresentam no Parque Remador, a partir das 19h, no bairro Porto Meira. Amanhã, 13, a peça será realizada na Praça Central de Três Lagoas no mesmo horário. A última apresentação ocorrerá no dia 14 (sexta-feira), as 19h na Paróquia Nossa Senhora da Luz, na Vila C. A entrada é gratuita.A Fundação Cultural realizou o primeiro espetáculo “ A Paixão de Cristo” na noite desta terça, 11, em Foz do Iguaçu. A apresentação foi realizada na Praça do Mitre e foi acompanhada por moradores e até turistas que visitam a cidade. A peça, que encena a história da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo será apresentada até a sexta-feira Santa em três regiões.

No primeiro espetáculo promovido pela Fundação Cultural famílias e jovens estiveram presentes. Entre o público estava o casal Vilma Fonseca e Rogério Dutra. Marido e esposa vieram do Rio de Janeiro passar férias na cidade. Vilma e Rogério, acostumados a acompanhar a encenação de “ A Paixão de Cristo” na cidade natal elogiaram a iniciativa.

“É a primeira vez que viemos a Foz e não tínhamos como deixar de acompanhar a peça. Nós temos o hábito de assistir todo ano no Rio de Janeiro. É importante esta iniciativa para mostrar a história de Cristo e a reflexão que proporciona a todos nós quando acompanhamos a apresentação”, disse Vilma.

Segundo a diretora-presidente da Fundação Cultural, Vera Vieira, a ideia de juntar os grupos católicos da Pastoral da Juventude tem o intuito de valorizar a arte local e proporcionar a apresentação de uma relevante manifestação artística e cultural a outros bairros de Foz do Iguaçu.

Serviço:

Espetáculo itinerante “Auto da Paixão de Cristo”

Dias: 12/04 – 19h – Parque remador – Porto Meira

13/04 – 19h – Praça central Três Lagoas

14/04 – 19h – Paróquia Nossa Senhora da Luz – Vila C